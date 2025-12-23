ナレフルチャット、２段階生成による高精度AI議事録技術で特許を取得～自律的な整合性確認システムで議事録品質の飛躍的向上を実現～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、会議の文字起こしデータから生成AIを活用して高精度な議事録を生成する「自律改善型議事録AIシステム」 に関する特許（特許7787534）を2025年12月9日（月）に取得しました。本技術により、従来の生成では実現困難だった高品質な議事録の自動作成が可能となり、企業の業務効率化と情報共有のクオリティ向上をより一層支援します。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337754&id=bodyimage1】
■ 特許の詳細
特許番号： 第7787534号
取得日： 2025年12月9日
技術名称： 自律改善型議事録AIシステム
本特許は、会議の音声を文字起こしした会議内容データから生成AIを活用して高精度な議事録を生成する革新的な技術です。
独自の２段階生成プロセスにより、まず第１稿の議事録を生成した後、元の会議データと第１稿の整合性を確認しながら第２稿を再生成することで、従来の生成では避けられなかった情報の抜け漏れや誤解釈を大幅に削減し、より正確で実用的な議事録を自動生成します。
また、生成した議事録はRAG（検索拡張生成）用のデータとしても保存されるため、会議の内容を社内ドキュメントとしても利活用しやすくなります。
また、企業固有の専門用語や表記ルールに対応した辞書データと議事録フォーマット情報も合わせて活用することで、組織内での統一性のある議事録作成を実現し、情報共有における一貫性をより向上させることができます。
本特許技術により、従来より大幅に精度が向上したAI議事録生成機能を提供し、会議後の作業効率化と情報共有の質的向上を実現します。
＜参考記事＞
ChatGPTで議事録作成を効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-minutes-efficiency/
ChatGPTで文字起こしのやり方と活用例
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-transcription-guide/
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTとMicrosoft Copilotの違いとは？
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-copilot-difference/
ChatGPTの社内利用で業務効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-internal-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
