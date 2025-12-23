ブラシレス型剪定ばさみの世界市場2025年、グローバル市場規模（開口径別30mm、50mm）・分析レポートを発表
2025年12月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ブラシレス型剪定ばさみの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ブラシレス型剪定ばさみのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のブラシレス型剪定ばさみ市場の概要
世界のブラシレス型剪定ばさみ市場は、2024年に7,410万米ドルと評価され、2031年には9,230万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は3.2％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策および各国の国際貿易枠組みを分析し、それらが市場構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性に及ぼす影響を明らかにしています。
ブラシレス型剪定ばさみは、ブラシレスモーターを搭載した近代的な園芸用工具であり、効率的で静音性に優れた剪定作業を実現します。従来のブラシ付きモーターを用いた剪定ばさみに比べて、耐久性が高く、出力も強力で、機械的摩耗が少ないため、保守コストを削減できます。軽量かつ操作性に優れた設計が特徴で、長時間の作業にも適しており、安全性が高いことから、庭園や農業、果樹園など幅広い分野で利用されています。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を基にした定量的および定性的分析を行っています。地域別、製造業者別、タイプ別、用途別にデータを整理し、市場構造と競争状況を明確化しています。さらに、2025年における主要企業の市場シェアや販売実績を推定し、各社の競争力を比較しています。
調査の目的は、世界および主要国市場における市場機会を特定し、ブラシレス型剪定ばさみの成長可能性を評価することにあります。また、製品別・用途別の将来予測を提示し、市場拡大を支える要因および課題を分析しています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場の主要企業には、Milwaukee Electric Tool、Onevan、RIDGID、Ryobi、Makita、Kebtek、ALPEN、DEWALT、Worx、Stiga、Stihlなどがあります。これらの企業は、モーター技術の改良やバッテリー性能の向上、軽量化設計に注力しており、ユーザーの利便性と作業効率の両立を図っています。
特にMilwaukee Electric ToolやMakita、DEWALTは、プロフェッショナル向け高性能モデルの開発で優位に立っています。RyobiやWorxは家庭用およびセミプロ向けのラインナップを展開し、価格競争力を強化しています。StigaやStihlは欧州市場でのブランド力が高く、信頼性と耐久性を重視した製品を提供しています。また、中国を拠点とするKebtekやOnevanは、低価格帯のブラシレス製品で新興市場におけるシェア拡大を図っています。
________________________________________
市場セグメンテーション
ブラシレス型剪定ばさみ市場は、刃の開口径別に「30mm」と「50mm」に分類されます。30mmモデルは小型樹木や花木の剪定に適しており、軽量で取り回しが容易なことから家庭園芸用として人気があります。50mmモデルは果樹園や造園業など、太い枝の剪定を必要とする現場で使用されることが多く、高トルクかつ長寿命のモーターを備えています。
用途別では、「オンライン販売」と「オフライン販売」に区分されます。オンライン販売では、電子商取引の拡大により、AmazonやAlibabaなどのプラットフォームを通じた購入が急増しています。一方、オフライン販売は、ホームセンターや専門店での販売が中心であり、製品デモンストレーションやアフターサービスの充実が強みとなっています。
