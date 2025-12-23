世界の提携マーケティングプラットフォーム市場は、2031年までに398億1000万米ドルに達し、年平均成長率7.9%で拡大すると予測されている。

世界の提携マーケティングプラットフォーム市場は、2031年までに398億1000万米ドルに達し、年平均成長率7.9%で拡大すると予測されている。