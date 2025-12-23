「Lメッセージ」リッチメニュー操作画面のデザインを改善
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年11月26日（水）にLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」のリッチメニュー（LINE公式アカウントのトーク画面下に表示されるメニュー）操作画面をリニューアルしました。本アップデートにより、初心者の方でも簡単にリッチメニューを設定できるようになり、操作の手軽さが大幅に向上しています。
リッチメニュー操作画面のデザインの改善
ステップごとの操作でリッチメニューの設定が簡単に
今回のアップデートでは、リッチメニューの操作画面が大きく改善されました。これにより、操作がステップごとに分けられ、初心者でもスムーズにリッチメニューを作成できるようになります。
プレビュー画面で友だちに見えるイメージがわかりやすく
また、アップデートにより、作業中に「プレビュー画面」で実際に友だちにどのようにリッチメニューが表示されるのかを確認できます。これにより、より自分のイメージに合ったメニュー作りが可能になり、ユーザーは作成段階から完成形を確認でき、作業効率の向上につながります。
リッチメニュー機能について
リッチメニューは、LINEのトーク画面下部に表示されるメニューです。エルメを通して設定することで、さまざまな機能との連携が可能です。
たとえば、タップするだけで企業サイトへの誘導、予約フォームの表示、クーポンの配布など、さまざまなアクションを実行できます。
リッチメニューは画面下部に大きく表示されるため、伝えたい情報をお客様にしっかりアピールできる便利なツールです。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売、決済
データ分析
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
