リテルヒューズ、最大定格1,000VDCでAEC-Q200規格に準拠した業界初の高電圧ヒューズ「828・827シリーズ」を発売
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、高電圧ヒューズ「828・827シリーズ」を12月下旬に発売します。本シリーズは、1,000VDC（828シリーズ）および800VDC（827シリーズ）定格に対応した初のAEC-Q200規格ヒューズで、車載用次世代電子機器のためのコンパクトで信頼性の高い回路保護ソリューションです。
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6378891749112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337389&id=bodyimage1】
「828・827シリーズ」は、EVシステム特有のニーズを満たすために設計された製品です。10kAの遮断定格と-55～125℃の広い動作温度範囲を備え、スルーホールおよびボルトダウンオプションをはじめとした多くの実装形態に対応します。これらの特長により、高電圧・高信頼性・コンパクト設計が求められるオンボードチャージャー（OBC）や配電ユニット（PDU）への利用に最適です。
追加の取り付けアクセサリや複雑なリードフォーミングプロセスが不要で、高電圧回路への統合を容易にします。その結果、PCB実装面積も最大限に削減できます。さらに、堅牢な構造を採用しており、EVアプリケーションで求められる過酷な環境下でも、安定した性能と高い耐久性を確保します。
また、本シリーズは、AEC-Q200規格に準拠し、車載電子機器におけるDC高電圧保護の不足を補う製品です。また、レイアウトの自由度を高めるコンパクト設計と柔軟な実装オプションにより、保護性能やパフォーマンスの低下を招くことなく、エンジニアが求める最適な設計を実現します。
「828・827シリーズ」は、急速に拡大する電動モビリティ市場に向けて、リテルヒューズの回路保護ソリューションのラインアップを強化する製品です。高電圧定格と車載グレードの信頼性に加え、柔軟なアセンブリオプションを備えており、より安全で効率的なEV電源システムの開発に携わる設計エンジニアを支援します。
■特長
定格電圧：1,000VDC（828シリーズ）、800VDC（827シリーズ）
遮断容量：定格電圧で10kA（両シリーズ）
取付けの柔軟性：ISO端子とスタンドオフリードを一体化したスルーホールタイプおよびボルトダウンタイプを提供
準拠する基準・規格：AEC-Q200、RoHS指令、ハロゲンフリー、100%鉛フリー
■アプリケーション
・カーエレクトロニクス
・車載充電器（OBC）
・配電ユニット（PDU）
・高電圧EVサブシステム
■仕様
公称溶断I2T（A2sec）：39-7056
最小動作温度（℃） ：-55
最大動作温度（℃） ：125
遮断電流（A）：10000, 20000
定格電圧（Ｖ）：800, 1000
■入手方法
リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
■詳細情報
詳細については、「828・827シリーズ」の製品ページ（https://www.littelfuse.com/ja-jp/products/fuses-overcurrent-protection/fuses/cartridge-fuses/10x38mm-fuses）をご覧ください。
リテルヒューズについて
リテルヒューズは、持続可能でつながりのある、より安全な世界の実現に貢献する、電子部品製造会社です。全世界で 20 か国以上に展開し、約16,000人の従業員とともに、革新的かつ信頼の高いソリューションの設計、提供を通じて、お客様とのパートナーシップを築いています。当社の製品は、産業機械、輸送機械、電子機器など、100,000社を超えるエンドユーザーにご利用いただいており、日々の暮らしのあらゆる場面で活躍しています。詳細についてはlittelfuse.com をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ
Littelfuseジャパン合同会社
E-mail：Contact_Japan@littelfuse.com
配信元企業：Littelfuse, Inc.
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6378891749112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337389&id=bodyimage1】
「828・827シリーズ」は、EVシステム特有のニーズを満たすために設計された製品です。10kAの遮断定格と-55～125℃の広い動作温度範囲を備え、スルーホールおよびボルトダウンオプションをはじめとした多くの実装形態に対応します。これらの特長により、高電圧・高信頼性・コンパクト設計が求められるオンボードチャージャー（OBC）や配電ユニット（PDU）への利用に最適です。
追加の取り付けアクセサリや複雑なリードフォーミングプロセスが不要で、高電圧回路への統合を容易にします。その結果、PCB実装面積も最大限に削減できます。さらに、堅牢な構造を採用しており、EVアプリケーションで求められる過酷な環境下でも、安定した性能と高い耐久性を確保します。
また、本シリーズは、AEC-Q200規格に準拠し、車載電子機器におけるDC高電圧保護の不足を補う製品です。また、レイアウトの自由度を高めるコンパクト設計と柔軟な実装オプションにより、保護性能やパフォーマンスの低下を招くことなく、エンジニアが求める最適な設計を実現します。
「828・827シリーズ」は、急速に拡大する電動モビリティ市場に向けて、リテルヒューズの回路保護ソリューションのラインアップを強化する製品です。高電圧定格と車載グレードの信頼性に加え、柔軟なアセンブリオプションを備えており、より安全で効率的なEV電源システムの開発に携わる設計エンジニアを支援します。
■特長
定格電圧：1,000VDC（828シリーズ）、800VDC（827シリーズ）
遮断容量：定格電圧で10kA（両シリーズ）
取付けの柔軟性：ISO端子とスタンドオフリードを一体化したスルーホールタイプおよびボルトダウンタイプを提供
準拠する基準・規格：AEC-Q200、RoHS指令、ハロゲンフリー、100%鉛フリー
■アプリケーション
・カーエレクトロニクス
・車載充電器（OBC）
・配電ユニット（PDU）
・高電圧EVサブシステム
■仕様
公称溶断I2T（A2sec）：39-7056
最小動作温度（℃） ：-55
最大動作温度（℃） ：125
遮断電流（A）：10000, 20000
定格電圧（Ｖ）：800, 1000
■入手方法
リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
■詳細情報
詳細については、「828・827シリーズ」の製品ページ（https://www.littelfuse.com/ja-jp/products/fuses-overcurrent-protection/fuses/cartridge-fuses/10x38mm-fuses）をご覧ください。
リテルヒューズについて
リテルヒューズは、持続可能でつながりのある、より安全な世界の実現に貢献する、電子部品製造会社です。全世界で 20 か国以上に展開し、約16,000人の従業員とともに、革新的かつ信頼の高いソリューションの設計、提供を通じて、お客様とのパートナーシップを築いています。当社の製品は、産業機械、輸送機械、電子機器など、100,000社を超えるエンドユーザーにご利用いただいており、日々の暮らしのあらゆる場面で活躍しています。詳細についてはlittelfuse.com をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ
Littelfuseジャパン合同会社
E-mail：Contact_Japan@littelfuse.com
配信元企業：Littelfuse, Inc.
プレスリリース詳細へ