ジオテクノロジーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：八剱 洋一郎）は、会員数約300万人の地図検索サイト「MapFan」に、地図を外部向けに印刷・配布できる「社外利用印刷 β版」と、地図上に直接書き込みができる「お絵描きマップ β版」機能を追加し、本日公開しました。

本機能は、小規模な業務用途の地図印刷のニーズを受けて実現したもので、業務用途での地図の印刷・外部配布が簡単かつ低コストで行えるようになります。主な利用シーンとしては、道路工事事業者による近隣住民向けの「工事のお知らせ」や、不動産物件の紹介チラシなどを想定しています。



【地図検索サイトMapFan】：https://mapfan.com/

■ 新機能概要

＜社外利用印刷 β版＞

地図を業務用途で複製または印刷して外部への提出・配布をお試しできる機能です。機能の提供期間中、12カット分の地図を複製※1・印刷して枚数制限なく利用できます。複製・印刷した地図には許諾番号が付与されるため、著作権侵害の心配なく資料や印刷物の作成・配布が行えます。

● ご利用対象：MapFanプレミアム（3,960円年額コース）会員※2

● 提供期間：2025年12月23日～2026年12月17日

※1 複製する際はPDF形式での出力となります。

※2 MapFanプレミアム・MapFanスマートメンバーズ・地図割プラス・Kenwood MapFan Club年額コース会員が対象となり、月額会員は対象外です。

＜お絵描きマップ β版＞

地図を複製・印刷する際に、地図上に文字や目印となる図形・矢印を自由に書き込める機能です。道路工事の案内図や不動産物件案内、店舗チラシなど、地図の加工を伴う業務用途に対応します。本機能はどなたでも利用できます。

● ご利用対象：すべてのMapFanユーザー

● 提供期間：2025年12月23日～2026年12月17日





■ 機能追加の背景

近年、全国でインフラ設備の老朽化が深刻化しています。2024年には埼玉県八潮市で、水道管破裂による大規模な道路陥没事故が発生し、国土交通省は下水道管の複線化や施設の分散化など、老朽化に対応した再構築を自治体に提言しており、全国的にインフラ更新の取り組みが加速しています。

こうした動きを背景とした道路工事の増加に伴い、近隣住民へ配布する「工事のお知らせ」や工事関連書類の作成に用いる少量の地図印刷ニーズが拡大しています。

MapFanを運営するジオテクノロジーズでは従来、業務用途での地図の複製・印刷利用は、個別の「印刷複製許諾契約」が必要となり、地図を利用する事業者にとって手続きの煩雑さやコスト負担が課題となっていました。

今回提供する「社外利用印刷 β版」により、簡単かつ低コストで地図の業務用途での複製・印刷・配布をお試しいただけます。

さらに、地図に図形や文字などを書き込める「お絵描きマップ」機能によって、「工事のお知らせ」だけではなく、不動産物件・店舗の紹介チラシの作成など、地図を用いた業務利用での資料作成を効率的に行うことができます。

■ 今後の展望

本機能の利用者へのアンケートを通じて実際のニーズを把握し、地図の複製・印刷の業務利用に関する正式な機能の追加を検討します。

本機能の詳細とアンケートの回答はこちらから：https://mapfan.com/contents/experiment/print/

■ 地図検索サイト「MapFan」とは

1997年のサービス開始以来、無料登録会員数300万人を誇る国内最大級の地図サービスです。自社製のデジタル地図データを活用し、13言語14種類の地図表記と8種類の地図デザインに対応。また地図整備の過程で得られた施設の開店情報やイベント情報を未来情報として公開、提供しています。ドライブに役立つVICS情報を活用したルート検索機能やガソリン価格情報、駐車場の満車・空車情報など、全機能が使い放題になる有料会員サービス「MapFanプレミアム」も提供しています。

■ ジオテクノロジーズ株式会社について

当社は、1994年の創業から一貫してデジタル地図を提供しています。翌年には地図ソフト「MapFan」を発売。その後、国内初のiモード地図や、カーナビ、法人向けの地図データ、位置情報ソリューションをはじめ、高度な自動運転の実現に不可欠なAD/ADAS用地図をいち早く提供しています。

また、2020年にリリースしたポイ活アプリ「トリマ」に代表されるアプリケーションのユーザーとの接点により、人の移動やその背景にある意識といった現実世界の状況「インサイト」をリアルタイムで把握することが出来るようになってきています。

当社は、これらの人流をはじめとする膨大なビッグデータと、約30年間整備してきた地理空間データを掛け合わせて最先端技術を用いて分析することにより、「今この瞬間のインサイト」を提供し、より快適でサスティナブルな世界の実現という社会貢献を目指しています。

本社所在地：東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス22F

代表者 ：代表取締役社長 八剱 洋一郎

設立 ：1994年5月1日

事業内容 ：オートモーティブビジネス／エンタープライズビジネス／マーケティングビジネス／コンシューマービジネス

コーポレートサイト：https://geot.jp/