スマートニュース、『SmartNews Awards 2025』の受賞メディアを発表
大賞は「読売新聞オンライン」、ベストパートナー賞に10メディアを選出
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生氏）は、ニュースアプリ「SmartNews」内の特設ページにおいて、『SmartNews Awards 2025』の受賞メディアを発表しました。大賞には「読売新聞オンライン」を選出し、社会・経済・国際・スポーツ・ローカルをはじめとする各分野や、当社のサブスクリプションサービス「SmartNews＋」で記事を配信するメディアを対象に、高い評価を得た10メディアをベストパートナー賞として表彰します。
SmartNews Awards 2025 特設ページ（SmartNews アプリ内）
https://l.smartnews.com/p-6Ju1D4D6
SmartNews Awardsの目的と2025年の社会・情報環境
SmartNews Awardsは、SmartNewsの良質なコンテンツの担い手であるメディアの活動を顕彰し、メディア業界の活性化に寄与することを目的としています。2015年の創設以来、今年で11回目を迎え、SmartNewsとコンテンツ配信の提携を行う3,300以上のメディアを対象に審査を実施しました。
2025年は、米国でトランプ政権が再び発足し、日本では高市早苗氏が初の女性首相となるなど、国内外で政治の大きな動きが見られました。国内では米不足や物価の上昇が社会的関心事となり、参院選を通じて有権者の意識にも変化が表れました。また、生成AIの普及やSNSでの発信が広がる中で、情報量が急増し、信頼できる情報や多角的な視点の重要性が一段と高まっています。こうした状況で、良質な情報を届けるメディアの存在は、ユーザーが社会を正しく理解するための大切な支えとなっています。
SmartNews Awards 2025 受賞メディア
SmartNews Awards 2025では、SmartNews上で高い支持を集め、各領域で良質な情報を届けてきたメディアを表彰します。大賞として1メディアを選定するとともに、社会・経済・国際・スポーツ・ローカル・エンタメ / カルチャー・ライフスタイルに加え、当社のサブスクリプションサービス SmartNews＋で記事を提供するメディアを対象とした部門など、多様な区分から10メディアをベストパートナー賞に選出しました。
大賞（1メディア）：
・読売新聞オンライン（YOL）
ベストパートナー賞（10メディア）：
社会部門
・TBS NEWS DIG Powered by JNN
・毎日新聞デジタル
経済部門
・Forbes JAPAN
国際部門
・BBC News
スポーツ部門
・Full-Count
ローカル部門
・テレビ静岡NEWS
エンタメ / カルチャー部門
・ELLE DIGITAL
ライフスタイル部門
・Finasee
SmartNews＋部門
・PRESIDENT Online
・月刊総合情報誌『選択』
SmartNews Awards 2025 受賞メディアの発表にあたり、スマートニュース Vice President of JP Media Businessを務める、Landon Hong（ホン・ランドン）は以下のように話しています。
スマートニュース Vice President of JP Media Business
Landon Hong（ホン・ランドン） コメント
「SmartNews Awards 2025を通じて、良質な情報を届けてくださるメディアの皆さまを表彰できることを大変嬉しく思います。2025年は政治・経済の変動や生成AIの普及により、情報の信頼性が一段と問われた一年でした。一方、スポーツやエンタメ、ライフスタイルなどの多彩なコンテンツも、ユーザーの生活を豊かにするうえで欠かせない存在です。こうした多様な価値を届けてくださる皆さまの取り組みに深く感謝いたします。SmartNewsは今後もメディアパートナーの皆さまと協力し、『世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける』というミッションの実現に向け、プロダクトと価値提供の進化に取り組んでまいります。」
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。
https://about.smartnews.com/ja/
