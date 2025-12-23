【モンテール】「天空の抹茶®」使用『天空の抹茶シュークリーム』など3品を2026年1月4日(日)からの期間限定で販売

茶処・静岡県の山間地域茶園で栽培された「天空の抹茶®」の奥深い味わいが堪能できる抹茶スイーツ洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、日本を代表する茶処・静岡県にある株式会社小柳津清一商店のオリジナルブランド「天空の抹茶®」を使った「天空の抹茶シュークリーム」など3品を2026年1月4日(日)からスーパーマーケットにて期間限定で販売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）



















抹茶は、近年国内外で支持が広がり、人気を誇る定番の素材となっています。抹茶は、産地や品種などによって味わいが異なります。そんな抹茶のおいしさを楽しんでもらえるよう今回、数ある抹茶の中でも静岡県産「天空の抹茶®」を使用し、濃厚で奥深い抹茶の味わいを存分に楽しめるスイーツを期間限定で販売します。「天空の抹茶®」は、静岡県の中でも良質茶産地と知られる山間地域茶園で栽培された茶葉を使用しています。きれいな空気や水など自然豊かな環境に恵まれ、一定期間茶葉に日光が当たらないよう被覆栽培された茶葉は、濃厚な旨みとバランスの良い苦みの抹茶に仕上がります。スイーツに合うよう、豊かな旨みを持つ一番茶、爽やかな渋みの二番茶を合わせた、上品な香りと豊かな旨みや甘み、深みのある渋みが楽しめる抹茶を使用しています。「天空の抹茶シュークリーム」は、「天空の抹茶®」に、ホイップや自家炊きカスタード、白餡をブレンドした抹茶クリームを、香ばしく焼き上げた生地につめたシュークリームです。抹茶クリームには、口どけの良いホイップ、小容量の釜で丁寧に炊いたなめらかなカスタード、やさしい甘さとコクのある白餡をバランス良く合わせ、抹茶の豊かな旨味や甘みが引き立つように仕立てました。スイーツの甘さとお茶本来の深い渋みが調和し、奥行きのある味わいと爽やかな香りが広がる、濃厚な抹茶のおいしさを存分に楽しめます。「天空の抹茶エクレア」※は濃厚な抹茶クリームを香ばしい生地につめ、抹茶味のチョコでコーティングして仕上げました。濃厚な抹茶のコクと豊かな風味が贅沢に楽しめます。※抹茶原料中83％「天空の抹茶®」使用モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。

《商品概要》

























■天空の抹茶シュークリーム販売期間：2026年1月4日(日)〜31日(土)販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国税込希望小売価格：181円■天空の抹茶エクレア販売期間：2026年1月4日(日)〜31日(土)販売エリア：北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国税込希望小売価格：181円■天空の抹茶・茶たい焼（抹茶ミルク）販売期間：2026年1月4日(日)〜販売エリア：全国税込希望小売価格：199円(沖縄のみ248円)ふわもち食感の抹茶生地でクリームをサンドしたたい焼です。天空の抹茶®で仕立てたふわもち食感の生地で、抹茶餡となめらかなミルククリームをサンドしました。

《天空の抹茶®について》



株式会社小柳津清一商店は、1949年に茶処静岡で創業した製茶会社です。オリジナルブランドである「天空の抹茶®」は、山間の優しい日差し、澄んだ空気、清らかな水など豊かな自然に育まれた良質な茶葉を、旨みが増すよう一定期間以上茶葉に日光が当たらないよう被覆(ひふく)栽培し、手間暇かけて丁寧に育てられ、甘みと旨みに優れたバランスの良い味わいが楽しめます。



※「天空の抹茶®」は株式会社小柳津清一商店の登録商標です。



《モンテールについて》

モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)本件に関するお問合わせ先＜報道関係の皆様＞株式会社モンテール 広報チームTEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700E-mail：pr@monteur.co.jp＜一般のお客様＞フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9〜17時）