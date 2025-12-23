¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¡¡¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥ÉÁ´¹ñ¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ç¡Ö¥¥É¥¥É¤Î¤ªÀµ·î¡×³«ºÅ
12·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏJFA¥³¥é¥Ü¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü
»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶µ°é´á¶ñ¡¦Í·¶ñ¤ÎÍ¢Æþ¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤È¤¢¤½¤Ó¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾¤ß¤Î¤ê¡Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×¡Ö¥×¥ì¥¤¥ô¥£¥ë¡×¡ÖPLAYLOT¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ªÀµ·î¤¢¤½¤Ó¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¥É¥¥É¤Î¤ªÀµ·î¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¥Þ¡¼¥¯¥¤¥º¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡×¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥óÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖJFA¥¥Ã¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë»ØÆ³¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¨¤¤Åß¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤«¤é¤À¤ÎÆ°¤¤òÂÎ¸³¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÅßµÙ¤ß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢´¨¤µ¤äÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ç³°Í·¤Ó¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ð½ï¤Î°ÂÄê¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³Ë²ÈÂ²²½¤ä¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Æ»Ò¤ä¿ÆÀÌ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍ·¤Ó¹þ¤à»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±¿Æ°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½ÂÎ¸³¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤¡Ö¤¢¤½¤Ó¤Î»þ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¥É¥¥É¤Î¤ªÀµ·î¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤í¤¯¤ä¤«¤ë¤¿¡¢±©º¬¤Ä¤¤Ê¤É¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤¢¤½¤Ó¤Ë¥¥É¥¥ÉÎ®¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¤«¤é¤À¤ÎÆ°¤¤ä¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤µ¤Ç³°Í·¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤Ê¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤¯¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤Ó¤Î¥×¥í¡Ö¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤«¤¤¿¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿´¤È¤«¤é¤À¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¥É¥¥É¤Î¤ªÀµ·î¡×¡§¥¥É¥¥ÉÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ªÀµ·îÍ·¤Ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤¹¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥¥É¥¥É¤Î¤ªÀµ·î¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤í¤¯¡¢¤«¤ë¤¿¡¢Ê¡¾Ð¤¤¡¢±©º¬¤Ä¤¡¢¤³¤Þ²ó¤·¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯ÆüËÜ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÀµ·îÍ·¤Ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¥É¥¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤«¤é¤ÀÍ·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Î¤¢¤½¤Ó¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤äÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¤¢¤½¤Ó
¡¦¤«¤é¤À¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¡¢¹Í¤¨¤ë¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÈ¯Ã£¤òÂ¥¤¹¹©É×
¡¦¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤½¤Ó¤Î¥³¥Ä¤äÍ³Íè¤òÅÁ¤¨¡¢ÂÎ¸³¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡ã¥×¥í¥°¥é¥àÎã¡§¡Ö¥¥É¥¥É¤«¤ë¤¿¡×¡ä
¡Ö¤È¤Ö¡×¡Ö¤¯¤°¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ï¤ë¡×¡Ö¤ï¤¿¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥ë¥¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»¥¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Æ°¤¤òÃµ¤·¡¢¥¥É¥¥ÉÆâ¤Ç¤½¤ÎÆ°¤¤ò³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¡¢¥¥É¥¥É¡¢¥×¥ì¥¤¥ô¥£¥ë¡¢
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥¥Ã¥ºPLAYLOT by BorneLund
¡¦¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Á2026Ç¯1·î6Æü¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓ¡¢¤¢¤½¤Ó¾ìÆþ¾ìÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦Åß¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/special-winter_2512
¡Ú¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¡ßJFA¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¥¥É¥¥É¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ produced by JFA¡×¡Û ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëJFA¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJFA¥¥Ã¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¢¨1¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë»ØÆ³¼Ô¤¬Íè¾ì¡£¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¯»²²Ã¤Ç¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ß¥Ë»î¹ç¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¼«Á³¤Ê¶½Ì£´Ø¿´¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨1 JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·òÁ´¤Ê¤ëÈ¯Ã£¤È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥é¥¹¥ë¡¼¥Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿ä¿Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥Ã¥ºÇ¯Âå¡Ê6¡Á10ºÐ¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢2002Ç¯¡¢¡ÖJFA¥¥Ã¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯2003Ç¯¤«¤é47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¶¦¤Ë³ÆÃÏ¤ÎÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤ë½ä²ó»ØÆ³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡Ö¥¥É¥¥É¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ produced by JFA¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¦Æü»þ/²ñ¾ì¡§
¡¡¡12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30¡Á19:00¡¡¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¥Þ¡¼¥¯¥¤¥º¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹
¡¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë9:30¡Á11:00¡¡¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥óÅ¹
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐº¢¡Á¡¡¢¨¾®³Ø1¡Á3Ç¯À¸ÄøÅÙ
¡¦Äê°÷¡§³Æ²ó30¿Í
¡¦»²²ÃÈñ¡§2,500±ß¡¿»Ò¤É¤â1¿Í
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§²¼µ¡¢¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤è¤ê»öÁ°Í½Ìó
¡¡¡¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¥Þ¡¼¥¯¥¤¥º¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡§
¡¡¡¡https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046824/
¡¡¢¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥óÅ¹¡§
¡¡¡¡https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046825/
¡¦¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡§
¡¡1.¥³¡¼¥Á¤ä¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤½¤Ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡2.¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿Æ¤·¤â¤¦
¡¡3.¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ß¥Ë»î¹ç¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë
¢¨¥¥É¥¥ÉÊÄÅ¹¸å¡Ê27Æü¡Ë¡¢³«Å¹Á°¡Ê28Æü¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÝ¸î¼Ô¤Î¸«³Ø¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´¨¤¤ÅßµÙ¤ß´ü´Ö¤âÃÈ¤«¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤Ù¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¡Ö1DAY¥Ñ¥¹¡×ÈÎÇä¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÖÅßµÙ¤ß¤â²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§¤À¤Á¤È¡¢»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¥É¥¥É¤Ç¤Ï¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö1DAY¥Ñ¥¹¡×¤òµÙÆüÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¹ØÆþ¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/day-pass_2510
¡ãµÙÆü1DAY¥Ñ¥¹¡Ê»Ò¤É¤â1¿Í¡ÜÂç¿Í1¿Í¡ËÆÃÊÌ²Á³Ê¡ä(12·î27Æü¡Á1·î4Æü)
ÄÌ¾ï²Á³Ê3,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª¡¡ÅöÆü¹ØÆþ¡§2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¡¡»öÁ°Í½Ìó¹ØÆþ¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨ËèÆüËç¿ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡¡¢¨ºÆÆþ¾ì¼«Í³¡¡¢¨ÊÝ¸î¼Ô¤Î¸òÂåÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡¡
¡¡¢¨ºÇÂç1½µ´ÖÀè¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢»öÁ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½
¡¡
¡Ú ¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á1981Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È¤¢¤½¤Ó¤ÎÆ»¶ñ¤È´Ä¶¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ø¸þ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡È¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¡É¤òÄó°Æ¡¢Á´¹ñ46¥ö½ê¤ÇÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÂç·¿Í·¶ñ¤ä¶µ°éÆ»¶ñ¤ÎÄó¶¡¤ò´Þ¤á¤¿¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¹ñÆâÌó3Ëü5Àé¥ö½ê¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2004Ç¯¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Öµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤¢¤½¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²°Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¤¥ô¥£¥ë¡×¡ÖPLAYLOT¡×¤ò´Þ¤àÄ¾±Ä¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì Á´¹ñ21¥ö½ê¡¢Ç¯´Ö170Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¤òÁ´¹ñ¤Ë70¥ö½ê°Ê¾å³«È¯¤·¡¢³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§0120-358-518¡Ê·î¡Á¶â 10:00¡Á17:00¡Ë
