「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味」2026年1月12日(月) 新発売

今年のトレンド「麻辣」がなんと焼そばに!

刺激的な「一平ちゃん」 で、シビ辛コク旨な味わいにハマること間違いなし

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味」を2026年1月12日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣 (マーラー) 味」を、2026年1月12日(月) に全国で新発売します。

シビレと辛味をアクセントに仕上げた「唐辛子マヨ」付き!

シビ辛な味わいにやみつきになる刺激的な一平ちゃん





「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただいています。

若い世代を中心に絶大な人気を誇る「麻辣湯 (マーラータン)」。新語・流行語大賞にノミネートされるなど、今話題の「麻辣」味が一平ちゃんから登場します。麻辣味とは中国四川料理の味付けの一つで、花椒のシビれる辛さと、唐辛子のヒリヒリするような辛さが特徴です。トレンドの味わいでもあり、冬には体を温めたいという理由から辛いメニューを選ぶ人が増えることを受け、寒さの厳しくなる1月に発売します。

今回、麻辣の世界を堪能してもらうべく、ソース、ふりかけ、特製マヨにこだわりました。麻辣醤やもろみを加え、花椒の香りを効かせたオイルを合わせたソースに、シビレと辛味をアクセントに仕上げた「唐辛子マヨ」。仕上げに、唐辛子と花椒のふりかけを加えれば、刺激的な香りが食欲をそそるシビ辛な一平ちゃんの完成です。

一口食べるごとに、じわじわと襲い来る辛さと旨みがやみつきになること間違いなし! 流行もおさえた、刺激的な味わいの一平ちゃんをお見逃しなく。

■商品特長

麺 : しっかりとした歯切れの良い麺。

ソース : 麻辣醤やもろみを加えたタレに、花椒の香りを効かせたオイルを合わせたソース。

特製マヨ : シビレと辛味をアクセントに仕上げた「唐辛子マヨ」。

ふりかけ : 唐辛子、花椒。

■商品概要