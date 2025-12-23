｢明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン / とり野菜みそピリ辛ラーメン｣ 2026年1月19日(月)新発売

明星食品とまつやは、能登を応援します!

石川県が誇る、ご当地調味料 まつや「とり野菜みそ」とチャルメラが今年もコラボ

「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」 「明星 チャルメラカップ とり野菜みそピリ辛ラーメン」を2026年1月19日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」 「(同) とり野菜みそピリ辛ラーメン」を、2026年1月19日(月) に全国で新発売します。本商品は、石川県では定番の、まつやの「とり野菜みそ」とのコラボレーション商品として発売し、売り上げの一部を令和6年能登半島地震に係る災害義援金として石川県に寄付いたします。

今年はピリ辛も加わりました! 石川県ご当地の味「とり野菜みそ」の風味とコクが、

鍋の具材をイメージした野菜と合わさった一品





「明星 チャルメラ」シリーズでは、調味料をはじめとしたご当地食材とのコラボを通じて地域のおいしさを発信しています。今年も、まつや「とり野菜みそ」とコラボして 、「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」と「(同) とり野菜みそピリ辛ラーメン」を発売します。

「とり野菜みそ」は石川県では定番の鍋用のみそで、味わい深い風味とコクがあり、何度でも食べたくなる味です。「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」は「とり野菜みそ」を使用したまろやかなみそと野菜の旨みを感じるラーメン、「(同) とり野菜みそピリ辛ラーメン」は、まつや特製の豆板醬を加えた「ピリ辛とり野菜みそ」を使用した、ほどよい辛さとみそのコクがクセになるピリ辛ラーメンに仕立てました。いずれも鍋の具材をイメージした野菜が入っています。



本商品の売り上げの一部を令和6年能登半島地震に係る災害義援金窓口に寄付させていただくにあたり、とり野菜みその公式キャラクター「とりさん」とチャルメラおじさんがアイコンとして登場します。石川県が公開した応援消費プロジェクトのロゴを併せて用いることで、まつやと明星食品が共同で能登を応援していることを表すパッケージとなっています。

■商品特長

明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン

麺 : つるみがあり、歯切れの良い食感の麺。

スープ : 白味噌をベースに鶏や野菜の旨み、にんにく、ホタテだし等を合わせたスープ。

別添 : 「とり野菜みそ」※ を使用した「仕上げのコク旨みそペースト」。

具材 : 豚肉ダイス、キャベツ、にんじん、ニラ。

※「仕上げのコク旨みそペースト」中に「とり野菜みそ」を1.6ｇ使用

明星 チャルメラカップ とり野菜みそピリ辛ラーメン​

麺 : つるみがあり、歯切れの良い食感の麺。

スープ : 白味噌をベースに鶏や野菜の旨み、にんにく、赤唐辛子、豆板醤等を合わせたスープ。

別添 : 「ピリ辛とり野菜みそ」※ を使用した「仕上げのピリ辛みそペースト」。

具材: 豚肉ダイス、キャベツ、ニラ。

※「仕上げのピリ辛みそペースト」中に「ピリ辛とり野菜みそ」を1.6ｇ使用

■とり野菜みそ

「とり野菜みそ」は、株式会社まつやが販売する石川県では定番の鍋用のみそで、味わい深い風味とコクがあり、何度でも食べたくなる味です。江戸時代、北前船の船乗りたちの健康を考え考案したみそがルーツで、商品名「とり野菜みそ」の「とり」は、野菜や栄養をとるという意味が込められています。

まつや「とり野菜みそ」 (https://www.toriyasaimiso.jp/)

■『能登のために、石川のために 応援消費おねがいプロジェクト』ロゴマーク

令和6年 (2024年) 能登半島地震を受け、能登はもとより、金沢以南の各市町においても、飲食店や観光に携わる事業者、県産品の製造･販売を行う事業者の売り上げが大幅に減少するなど深刻な影響を受けています。石川県ではこれを受けて、飲食店や販売店において、共通のロゴを店舗や商品に貼り、応援消費の機運を高める「能登のために、石川のために 応援消費おねがいプロジェクト」を、令和6年2月1日から開始しています。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-ouen.html

■商品概要