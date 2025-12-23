



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 髙木 智広 以下、LIVE BOARD）は、「基町クレドビジョン」を、2026年1月19日(月)よりLIVE BOARDマーケットプレイス※1へ接続します。

これにより当該デジタルメディアは、配信期間と回数を指定した従来の販売方法に加え、NTTドコモの位置情報データ等および解析技術により、広告を実際に視たと推定できる人数をベースにしたインプレッション（VAC）※2販売も可能となります。

「基町クレドビジョン」は、広島県広島市にある広島県庁前の通り（鯉城通り）に面した「基町クレド」の1階、ふれあい広場内に設置された大型ビジョンです。周辺は県庁や美術館、百貨店など主要な施設が多く、平均約27,000人が通行します。また、設置ビル内の大型商業施設「パセーラ」が現在リニューアル工事中、25年秋には「広島もとまち水族館」やシェア型フードホール「reDine 広島」が新たにオープン、また、同施設ではスーパーマーケット「ロピア」やミニシアター・コンプレックス「アップリンク広島」の出店が決定しており、さらなる集客が見込まれ、地元の買い物客を中心に様々なターゲットにアプローチが可能です。

LIVE BOARDは今後もOOHの効果的・効率的な運営を実施することで、OOH市場の拡大に向けた新たな価値創造に取り組むとともに、多様なライフスタイルに適応した広告配信の実現をさらに推進してまいります。

※1 SSP（Supply Side Platform）およびDSP（Demand Side Platform）などの機能を含む、LIVE BOARDが運営する広告プラットフォームの全体を指す。

※2 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。

※3 NTT 都市開発株式会社リリース「新⽣『パセーラ』新たな出店店舗が続々決定 中四国初出店「ロピア」など4店舗が出店︕広島もとまち⽔族館・フードホールのオープン⽇も正式決定」

>>LIVE BOARD WEBサイト

■媒体情報

媒体名称：基町クレドビジョン

接続開始日：2026年1月19日(月)

サイズ／面数：H3.46×W5.76ｍ（19.92ｍ²）

場所： 広島県広島市中区基町6-78(NTT基町クレドビル ふれあい広場内)

放映時間：9:30～22:00（12.5時間）※LIVE BOARDとの連携は1時間単位配信となるため10:00～22:00となります。

音声：あり

媒体情報はこちら

※媒体情報の料金は、異なる場合がございますのでお問合せください





■LIVE BOARD全国のスクリーン

現在、全国に60,200以上の配信面を運用。

自社で設置したスクリーンだけでなく、他社との連携も日々拡大中です。

詳細はこちら

■株式会社 LIVE BOARD

データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター





OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。