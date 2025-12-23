北米およびアジア太平洋地域のUV-C LED市場は、2030年までに140億7,700万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）60.2%という力強い成長が見込まれる。
北米・アジア太平洋地域のUV-C LED市場：需要の急増と技術進歩が驚異的な成長を牽引
北米・アジア太平洋地域のUV-C LED市場は、2021年の2億240万米ドルから2030年には140億7,700万米ドルへと飛躍的な成長が見込まれており、市場規模は2022年から2030年の予測期間中に60.2%という力強い年平均成長率（CAGR）で推移すると予測されています。市場規模も58.9%という驚異的なCAGRで成長すると予想されており、これらの地域における様々な産業におけるUV-C LED技術の需要拡大を物語っています。
UV-C LEDは、従来の水銀ランプに比べて小型、省エネ、長寿命、環境への配慮といった大きな利点があることから、急速に普及が進んでいます。これらのLEDは、殺菌・消毒用途に非常に効果的な波長の光を放射するため、医療、水処理、食品安全、空気浄化、表面衛生といった分野で非常に貴重な存在となっています。
市場成長を牽引する技術革新
UV-C LED市場は、継続的な技術革新と進歩に支えられ、急成長を遂げています。空気浄化システムおよび水浄化システムへのUV-C LEDの採用増加は、需要急増の重要な要因となっています。さらに、特にCOVID-19パンデミック以降、衛生と健康への懸念が高まっていることも、市場の潜在能力を大きく高めています。企業、医療施設、そして消費者が効果的な消毒ソリューションを求める中、UV-C LEDは従来の方法よりも安全で効率的な代替手段となります。
市場の主要企業数社は、UV-C LEDの性能向上に注力しています。チップ技術、材料科学、パッケージング方法における革新により、より強力で耐久性があり、コスト効率の高いUV-C LEDが実現しています。さらに、UV-C LEDは有害な化学物質や有毒物質を使用せずに効果的な消毒効果を発揮するため、様々な業界での採用が進んでいます。
ヘルスケア業界：成長の大きな原動力
ヘルスケア業界はUV-C LEDの最大のエンドユーザーの一つであり、医療機器の殺菌から空気や表面の消毒まで、幅広い用途に使用されています。病院や診療所では、無菌環境を維持し、感染拡大を抑制するために、UV-C LEDベースの消毒システムの導入がますます進んでいます。感染対策の需要と高度な殺菌技術へのニーズが高まる中、ヘルスケア業界は予測期間中の市場収益成長に大きく貢献すると予想されています。
UV-C LEDは、個人利用で人気が高まっている携帯型殺菌装置にも使用されています。これらの携帯型装置は、特に公共スペースやオフィスにおいて、日常生活における衛生維持に欠かせないツールとなりつつあり、UV-C LEDの需要をさらに押し上げています。
水処理と空気浄化：拡大する用途
きれいな水と空気の質に対する世界的な関心の高まりにより、水処理および空気浄化用途におけるUV-C LEDソリューションに大きなビジネスチャンスが生まれています。UV-C LEDは、水と空気から細菌、ウイルス、その他の病原体を除去する効果が高く、公衆衛生基準の維持に理想的なソリューションです。予測期間中、廃水処理、飲料水浄化、空気浄化におけるUV-C LEDベースのシステムの導入は大幅に増加すると予測されています。
都市化が進み、環境への懸念が高まるにつれて、きれいな水と呼吸しやすい空気への需要はかつてないほど重要になっています。UV-C LEDは、水と空気の質を改善するための費用対効果が高く、持続可能で、化学薬品を使用しない方法を提供するため、自治体、産業、そして家庭にとって非常に魅力的な選択肢となっています。
