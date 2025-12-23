SUBARUのふるさと・群馬で初開催！ 「SUBARU ゲレンデタクシー2026」
株式会社SUBARU（本社：東京都渋谷区、以下「SUBARU」）は、2026年1月31日、2月1日、7日、8日の4日間、群馬県のパルコール嬬恋村リゾートにて、冬季シーズンの雪上走行体験イベント「SUBARU ゲレンデタクシー2026」を開催します。
本イベントは、一般のお客様にリフトの代わりに「SUBARUゲレンデタクシー」にご乗車いただき、通常は車が走行できないスキー場ゲレンデ内の雪上で、SUBARU車ならではの雪道での安定性や悪路走破性といった走行性能を体験していただくことを目的に開催します。
2014年の開催以来、昨年5年ぶりの復活を果たした本イベントは、今シーズンSUBARUの地元・群馬で初開催となります。デモランや車両展示など、さまざまなコンテンツでさらにパワーアップしてお届けします。
＜SUBARUゲレンデタクシー2026概要＞
日程：1月31日（土）・2月1日（日）・7日（土）・8日（日）
時間：9：00～16：30
場所：群馬県パルコール嬬恋村リゾートSUBARUゲレンデタクシー特設会場
（群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣バラギ高原）
・ゲレンデタクシー乗車方法
乗車アンケートに記入したら、ゲレンデタクシー出発！ゲレンデタクシーの写真・動画を撮影して「♯ゲレンデタクシー」をつけてSNSへ投稿してください。
※身長制限120cm以上
・ゲレンデタクシー2026 全日本スキー連盟原田雅彦氏・髙梨沙羅選手 応援ムービー
https://youtu.be/vKQMoxeUmJA?si=I_dzT_XNBG7RQk6J
・SUBARUゲレンデタクシー 特設サイト
https://www.subaru.jp/gelandetaxi/
・SAJ×SUBARU 50周年コラボサイト
https://www.subaru.jp/saj/