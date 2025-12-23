株式会社やまや蒸留所(本社：宮崎県西都市、代表取締役社長：山本 正秀)は、これまでにない芋本来の甘さと香りをしっかりと引き出し、ユニークな名前とパッケージデザインを兼ね備えた本格焼酎『芋くさくて、わるいですか』を発売いたしました。

さらに、やまや公式Xアカウントおよび、やまや公式アプリクーポンを活用したキャンペーンを2025年12月23日(火)より実施いたします。





芋くさくて、わるいですか(パッケージ)





【開発背景】

本商品は、“飲みやすさ”が重視される今の焼酎市場において、あえて真正面から芋の風味に向き合い、「芋らしさ」を肯定する一本として開発しました。開発のきっかけは、営業担当の「紅系のさつまいもを横型蒸留機で蒸留した焼酎って、まだ無いですよね？」という何気ない一言でした。宮崎紅、紅まさりなど紅系のさつまいもは糖度と粘度が高く、仕込みや管理に手間がかかる割に歩留まりも悪いため、使用する蔵は多くありません。一方、横型蒸留機は芋のコクや深みを引き出すのに適した蒸留機で、「“紅系さつまいも×横型蒸留機”という唯一空いていたピースを試せば、芋の特徴をしっかりと感じられる焼酎ができるのではないか」そんな遊び心から始まった開発は、原料の確保から製造・貯蔵を経て、完成まで約3年を要しました。

通常、焼酎は出来た直後には雑味が残り、半年から1年ほど寝かせることで味が整っていくと言われています。ところが本商品は、出来たばかりの段階ですでに“しっかりとした味わい”を感じられる仕上がりでした。その後貯蔵と熟成を重ね、空気に触れさせながら雑味を落としていくことで味わいはより落ち着き、透明感のある仕上がりへと変化していきました。“寝かせる前から美味しい”。それが『芋くさくて、わるいですか』の大きな特徴です。





紅まさり





横型蒸留機





【商品名へのこだわり】

印象的な商品名は、開発メンバーの一人が思いつきました。「芋の個性を前向きに楽しんでほしい」という想いを、そのまま言葉にしています。キャッチーなネーミングと、あえてかわいらしさを残したパッケージデザイン。そのアンバランスさも、本商品の魅力のひとつです。









【商品特徴】

厳選した九州産の甘み豊かな宮崎紅、紅まさりなど紅系のさつまいもを贅沢に使用。従来の「芋臭さ」とは一線を画す、甘く華やかな香りと味わいが特徴です。焼き芋を頬張ったときの甘くやさしい香りを思わせ、まろやかでコク深い味わいが広がります。横型蒸留機で蒸留することで芋本来の甘みと旨みがしっかりと引き立っています。素材本来の味わいを引き立てる飲み方としては、ロックやお湯割りで楽しむのがオススメですが、さらにやまや蒸留所の「ゆずにゃん」や「すいぽてにゃん」などのリキュールを少量加えることで、風味の変化を楽しむことができます。





芋くさくて、わるいですか(イメージ)





【商品概要】

商品名 ：芋くさくて、わるいですか

内容量 ：720ml

アルコール度数：25度

酒類 ：本格焼酎

希望小売価格 ：1,980円(税込)









【販売場所】

■やまや公式オンラインショップ

https://www.onlineshop-yamaya.com/item.html?pn=58789





■やまや直営物販店

・Yamaya Factory Terrace(マーケット)

営業時間： 10：00～17：00

定休日 ： 不定休

電話番号： 092-652-2208

所在地 ： 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階

URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0018





・博多の味やまや キャナルシティ店

営業時間： 10：00～21：00

定休日 ： 無休

電話番号： 092-710-7102

所在地 ： 福岡県 福岡市博多区住吉1-2

キャナルシティ博多センターウォーク南側地下1階

URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0019





・博多の味やまや 太宰府店

営業時間： 9：30～17：30

定休日 ： 無休

電話番号： 092-918-5085

所在地 ： 福岡県太宰府市宰府3-1-1

URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0008





※未成年の方には販売できません。

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は絶対にやめましょう。

※飲酒は健康に留意し適量を。妊娠中や授乳期の飲酒は控えましょう。





「芋くさくて、わるいですか」ラベルデザイン(イメージ)





【キャンペーン】

＜やまや公式Xプレゼントキャンペーン＞

期間中、やまや公式Xアカウント(@yamaya_fan)をフォローし、対象投稿をリポストした方の中から抽選で10名さまに『芋くさくて、わるいですか』をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。





期間：2025年12月23日(火)～2026年1月4日(日)23時59分

※キャンペーン開始時刻は、やまや公式Xアカウントにて対象投稿後となります。





応募方法：

1．やまや公式Xアカウント(@yamaya_fan)をフォロー

2．該当の投稿をリポスト





▼応募はコチラから

https://x.com/yamaya_fan





＜やまや公式アプリクーポン『芋くさくて、わるいですか』ご購入でカレンダープレゼントキャンペーン＞

期間中、対象店舗にて『芋くさくて、わるいですか』を購入し、アプリクーポンを提示いただくと、「2026オリジナルカレンダー」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。





期間：2025年12月23日(火)～2026年1月31日(土)

※対象店舗の配布数が無くなり次第終了となります。





対象店舗：

・Yamaya Factory Terrace(マーケット)

・博多の味やまや キャナルシティ店

・博多の味やまや 太宰府店









▼芋くさくて、わるいですか公式サイトはこちら

https://yamayadistillery.com/imokusakutewaruidesuka/





今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく貢献してまいります。









【会社概要】

社名 ： 株式会社やまや蒸留所

代表取締役社長： 山本 正秀

本社所在地 ： 〒881-0101 宮崎県西都市大字三納(みのう)10029

事業内容 ： 本格焼酎、リキュール、スピリッツの製造・販売

HP ： https://yamayadistillery.com/

Facebook ： https://www.facebook.com/masaharuaisome/

Instagram ： https://www.instagram.com/yamayadistillery_official