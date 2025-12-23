群馬県沼田市で長年親しまれてきた旧池田幼稚園が、地域の新たな交流拠点として生まれ変わろうとしています。「役目を終えた幼稚園をもう一度笑顔あふれる場所に」をコンセプトに、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングで再生を目指すプロジェクトが立ち上がりました。

子どもたちの笑顔が消えた廃園に、新たな命を

少子化の影響で2020年に閉園した池田幼稚園。かつて子どもたちの笑い声で賑わったこの場所は、現在静けさに包まれています。しかし、この地域のシンボル的存在だった園舎を活かし、世代を超えた交流の場として再生させようという取り組みが地元有志によって始まっています。「この建物には、何世代もの子どもたちの思い出が詰まっています。そんな大切な場所を単なる廃墟にしてしまうのはあまりにももったいない」とプロジェクト代表の小坂さんは語ります。

地域課題を解決する多機能コミュニティスペースへ

このプロジェクトが目指すのは、単なる建物の再利用ではありません。沼田市池田地区が直面する「少子化」「公共施設の遊休化」「地域コミュニティの衰退」といった複合的な地域課題に応える拠点づくりです。具体的には以下のような機能を持つ複合施設としての再生を計画しています：- 地域の豊かな自然や農業、文化を活かし、地元の生産者や外部の人材と連携した「体験プログラム」を提供する場- 地域食材を使ったプログラムや季節のイベントなどを実施する場- 地域住民と市外からの来訪者が交流し、関係人口を増やすためのコミュニティ拠点- Wi-Fiや空調、水回りを整備し「宿泊体験」や「ワーケーション」なども可能な、快適に滞在できる環境「この施設が再生されれば、地域住民だけでなく市外からの来訪者も含めた多様な人々が交流できる場所になります。関係人口を増やし、地域に新たな活力をもたらす拠点として機能することを期待しています」と小坂さんは展望を語ります。

あなたの「ふるさと納税」が地域再生の力に

本プロジェクトは沼田市の「森林文化都市ぬまたソーシャルイノベーター支援事業」の一環として、ふるさと納税を活用したクラウドファンディング形式で資金を募っています。地方自治体が審査会を経て認定した地方創生事業の資金をふるさと納税で調達する先進的な取り組みです。寄附金は主に以下の用途に活用されます：【建物の改修】- 電気・水道といったライフラインの復旧- 老朽化した屋根や天井の補修- トイレや遊戯室のリノベーション【滞在環境の整備】- 快適に滞在・活動できるようにするためのWi-Fiや空調設備の導入【活動プログラムの充実】- 地域の生産者らと連携した体験プログラムの企画- 季節イベントや宿泊体験、地域食材を活かしたコンテンツの展開ふるさと納税を通じた支援には以下のようなメリットがあります：- 税控除により実質的な自己負担が2,000円から可能- 寄附額に応じた沼田市の特産品がお礼品として届く- プロジェクトの進捗報告を定期的に受け取ることができる- 地域再生の取り組みに直接参加できる達成感

一人ひとりの支援が地域の未来を変える

「地域の未来は、そこに暮らす人々だけでつくるものではありません。かつてこの地域で育った方々、この地域に思い入れのある方々、そして社会課題の解決に関心を持つすべての人々の力が必要です」と小坂さんは呼びかけます。廃園となった幼稚園に新たな命を吹き込み、世代を超えた交流の場として再生させる。それは単に一つの建物を救うだけでなく、地域コミュニティ全体に活力を取り戻す試みです。あなたのふるさと納税が、この地域再生プロジェクトを支える大きな力になります。人々の笑顔があふれる場所を、一緒に創りませんか？

寄附方法

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」から「沼田市 池田幼稚園再生プロジェクト」を検索するか、下記のリンクから直接アクセスしてください。【プロジェクトページ】https://www.furusato-tax.jp/gcf/4241（プロジェクトURL）【募集期間】2025年11月17日～2026年2月14日（90日間）【目標金額】500万円

沼田市について

群馬県北部に位置する沼田市は、豊かな自然環境と歴史文化に恵まれた「森林文化都市」です。市では地域課題の解決に取り組む「ソーシャルイノベーター」を支援する取り組みを推進しており、本プロジェクトもその一環として実施されています。【「森林文化都市ぬまたソーシャルイノベーター支援事業」の詳細はこちら】https://www.city.numata.gunma.jp/shisei/keikaku/keikaku/1010454/1015854.html