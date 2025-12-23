サイファ・コア株式会社(本社：日本、以下「Cipher-Core」)は、ベトナムのデジタル資産取引所Nami Exchangeと当社の耐量子暗号技術に関する戦略的パートナーシップについて、ベトナム有力経済メディア「Vietnam Investment Review」誌が報道した記事を、日本語に翻訳し紹介いたします。





本件は、2025年9月9日に発表された提携内容をもとに、同誌が公式に報じたものであり、Cipher-CoreおよびNami Exchange 双方の技術的・戦略的意義を第三者メディアの視点から伝える内容となっています。





Vietnam Investment Review





【記事概要】(Vietnam Investment Review 誌より)

Vietnam Investment Review誌によると、Nami ExchangeはCipher-Coreと戦略的パートナーシップを締結し、耐量子暗号(Quantum-Resistant Cryptography)を中核とする最先端セキュリティ技術を自社取引プラットフォームへ統合します。





これによりNami Exchangeは、量子コンピュータの実用化に伴い顕在化するとされる、公開鍵暗号の破壊やブロックチェーン基盤への攻撃リスクに備えた、世界的にも希少な高セキュリティ取引基盤の一角を担う存在になると評価されています。









【Cipher-Core の技術背景】

記事では、Cipher-Coreが元MIT研究員である 中村宇利(Takatoshi Nakamura)により設立され、「Complete Cipher(完全暗号)」と呼ばれる包括的暗号エコシステムを開発してきた点が紹介されています。





Complete Cipherは、量子アルゴリズムによる暗号解読やブロックチェーン攻撃を前提とした従来の延命的対策とは異なり、暗号が破られるという前提そのものを成立させない設計思想に基づいています。









【導入予定の主な技術】(記事記載内容)

今回の提携により、Nami Exchangeには以下のCipher-Core技術が段階的に導入される予定です。





・USBトークン型の即時暗号化・復号デバイス

・データ漏えいを防止する耐量子セキュア通信システム

・ブロックチェーンに依存しないCBDC(中央銀行デジタル通貨)向け取引技術

・偽造やなりすましを防止するAI搭載ジェネレイティブID技術









【Nami Exchange創業者コメント】(記事より)

Nami Exchange創業者のジアップ・ヴァン・ダイ氏は、同誌の取材に対し次のように述べています。





「ユーザー資産の保護は当社の最優先事項です。Cipher-Core との提携は、安全で透明性が高く、量子時代にも耐えうる取引プラットフォームを構築するという当社のコミットメントを体現するものです。」









【国際的評価としての意義】

本記事では、TJ Tech、Stella、KEY Famille Primium など日本のテクノロジーパートナーからの支援にも触れ、ベトナム発のデジタル資産取引所が国際的な金融・セキュリティ分野で存在感を高めている象徴的事例として、本提携を位置づけています。





Cipher-Core にとっても、本件は耐量子暗号および完全暗号技術が、実運用の取引所インフラに採用され、国際メディアにより評価された事例となります。





戦略的提携調印式





【原記事について(翻訳元の明示)】

本プレスリリースは、以下の記事を 日本語に翻訳・再構成した紹介資料です。





媒体名 ： Vietnam Investment Review

記事タイトル： Nami Exchange partners with Cipher Core on quantum-resistant security

公開日 ： 2025年9月

URL ： https://vir.com.vn/nami-exchange-partners-with-cipher-core-on-quantum-resistant-security-136215.html





※ 原文の趣旨を損なわない範囲で、読みやすさと検索性を考慮し再構成しています。