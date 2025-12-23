伊豆・村の駅(運営：株式会社村の駅、所在地：静岡県三島市)では、2025年12月26日～31日に「歳末大市」、2026年元旦～3日は「新春福袋＆初売り」を開催いたします。

年末は新年をお祝いする村のお正月飾りやおせち、冬の味覚の蟹のご用意をはじめ、しらす・明太子・数の子など年末食材の盛り放題イベントを連日実施いたします。

さらに、年末年始限定の特別メニュー「まぐろ紅白丼・まぐろづくし海宝丼」に、TAMAGOYAでは「開運鏡餅パンケーキ・いちごキャンドルタワー」などご用意しております。


公式サイト： http://www.muranoeki.com/


伊豆・村の駅 歳末大市！


■お子様から大人の方までワクワクな年末イベントを開催！

【開催期間】2025年12月27日～2026年12月30日　4日間限定

●27日： しらす盛り放題　9：30～　1回540円(税込)　制限時間30秒

　　　　 愛媛県産地　紙コップに盛り放題　※無くなり次第終了

●28日： 明太子盛り放題　9：30～　1回540円(税込)　制限時間30秒

　　　　 アメリカ・ロシア産　紙コップに盛り放題　※無くなり次第終了

●29日： マグロのカマ　9：30～　1回648円(税込)　制限時間30秒

　　　　 太平洋他　※無くなり次第終了

●30日： 数の子盛り放題　9：30～　1回756円(税込)　制限時間30秒

　　　　 カナダ・アメリカ産　紙コップに盛り放題　※無くなり次第終了

　　　　 まぐろの解体ショー10：30～　見学無料

　　　　 解体仕立ての生マグロを特別価格で販売致しまします。


ワクワク年末イベント


■年末年始メニュー

年末年始の期間限定で、お祝いムードを盛り上げる特別メニューをご提供いたします。

紅白の彩りが縁起の良い「紅白丼」をはじめ、新年の福を願う「鏡餅パンケーキ」など、年末年始ならではの華やかなメニューが各お食事処に登場。“食で祝う年末年始”を、館内各店でお楽しみいただけます。


【販売期間】

2025年12月29日～2026年1月6日　9日間限定


＜村の食堂＞

●直売所野菜天ぷら＋十割そば

価格　　　： 1,380円(税込)

アレルギー： そば・卵・小麦・乳成分・さば・大豆


＜マグロ道場＞

●まぐろ紅白丼

価格　　　： 1,300円(税込)

アレルギー： 大豆・いくら・ごま


●紅白づくし！海宝丼

価格　　　： 4,800円

アレルギー： カニ・エビ・小麦・いくら・大豆


「TAMAGOYA」

●ひよころん開運鏡餅パンケーキ

価格　　　： 2,090円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン


■農産物や蟹の特売開催！

●28・29・30日　函南ブランド静岡県産こしひかり　特売

　　　　　　　　お米5kg　各日先着100袋　お一家族1袋限定


さらに、冬の味覚の王様・蟹を各種取り揃え、特別価格にてご用意しております。

●ボイルトゲ南蛮棒ポーション(ロシア産)： 3,066円(税込)

●ボイルズワイガニ(ロシア産)　　　　　： 3L(3肩)　6,165円　5L(3肩)9,612円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 棒ポーション(300g)2,830円(税込)

●ボイルタラバ(ロシア産)　　　　　　　： 4L　6,998円(税込)

●ボイルタラバ(ロシア産)　　　　　　　： 8L　14,904円(税込)

●メガタラバ(ロシア産)　　　　　　　　： 2.5kg　21,600円(税込)　※数量限定


※仕入れ状況や天候状況に応じて、イベント内容が変更になる可能性もございます。予めご了承ください。



■「伊豆・村の駅」について


三島市の国道136号線沿いにあります。地元の生産者さん中心にお野菜が並ぶ農産物直売所をはじめ、美味しい丼ぶりが楽しめるマグロ道場や伊豆の椎茸をメインに使ったバーガーキッチン、たまご専門店TAMAGOYAが敷地内で楽しむことが出来ます。お野菜・お魚・お肉と食材をはじめ、地域の特産物を使用した調味料やお土産もご用意しております。



■「伊豆・村の駅 」概要

店舗名　 ： 伊豆・村の駅

所在地　 ： 〒411-0815　静岡県三島市安久322-1

TEL　　　： 055-984-1217

営業時間 ： 9：00～17：00

　　　　　　寝技食堂〆技一本まぐろ道場　　　11：00～15：00

　　　　　　肉菜汁餃子「餃一郎」　　　　　　10：00～15：30

　　　　　　THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン 9：00～16：00

　　　　　　Cafebranch　TAMAGOYA　　　　　　 9：30～15：30

定休日　 ： 年中無休


伊豆・村の駅　公式サイト

寝技食堂〆技一本まぐろ道場　公式Instagram

https://www.instagram.com/izumuranoeki/


Cafebranch　TAMAGOYA　公式サイト

http://izu-tamagoya.com/

Cafebranch　TAMAGOYA　公式Instagram

https://instagram.com/izu_tamagoya?utm_medium=copy_link



【会社概要】

会社名　：株式会社村の駅

所在地　：静岡県三島市安久322-1

電話番号：0120-54-0831

代表者　：代表取締役　瀬上 恭寛

事業内容：食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

　　　　　開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

設立　　：2006年1月