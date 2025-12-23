CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。1月は井筒和幸、黒沢清、高橋伴明という3人の監督が、日常に潜む危うさをテーマに撮り下ろしたオムニバス・ファンタスティック・ムービー「危ない話」をお届け。各監督の個性が凝縮された物語を、竹中直人、石橋蓮司、永島敏行らが演じます。この他、大ヒットパロディ漫画を風間杜夫主演で映画化した「江戸むらさき特急」など、6作品を放送します。ぜひご覧ください！

危ない話

[放送日] 1月2日(金)午前8:30～他1989年[監督]井筒和幸、黒沢清、高橋伴明[脚本]阪本順治、及川中、黒沢清、武井法政[出演]竹中直人、佐野史郎、石橋蓮司、永島敏行、飛田ゆき乃 他危険な魅力を放つ3人の監督が、日常に潜む危うさをテーマに撮り下ろしたオムニバス。「ツタンカーメン王の呪い」：酔っ払いサラリーマン(竹中)が、訪れたパブで極道集団の抗争に巻き込まれる。「奴らは今夜もやってきた」：作家の園田(石橋)は、田舎の小屋で執筆中に奇妙な音楽を耳にする。「あの日にかえりたい」：銀行から現金を強奪した風間(永島)と恋人の千秋(飛田)は、逃走中に別行動をとる。

江戸むらさき特急

[放送日] 1月7日(水)深夜1:45～他1995年[監督]山城新伍[原作]ほりのぶゆき[ﾅﾚｰｼｮﾝ]岸田今日子[出演]風間杜夫、中条きよし、原田大二郎、黒部進、福本清三、森永奈緒美、佳那晃子、山西惇 他時空を超えたスーパー・ナンセンス・エンターテイメント時代劇！小学館ビッグコミックスピリッツの大ヒットパロディ漫画を豪華スタッフ＆キャストで無謀にも映像化！隠密同心の＜心得の状＞に束縛される十文字隼人（風間）の苦労を描いた「隠密同心の巻」ほか「大奥の巻」「がんばれ金さんの巻」「桃太郎の巻」「八代将軍吉宗の巻」など全１３篇からなるオムニバス・コメディ。

終りなき生命を

[放送日] 1月2日(金)午前10:30～1967年[監督・脚本]吉田憲二[脚本]宮内婦貴子[出演]和泉雅子、山内賢 他

俺とあいつの物語

[放送日] 1月8日(木)深夜1:15～他1981年[監督・脚本]朝間義隆[脚本]梶浦政男[出演]武田鉄矢、伊藤蘭 他

ターン

[放送日] 1月10日(土)午後9:45～2000年[監督]平山秀幸[原作]北村薫[脚本]村上修[出演]牧瀬里穂、中村勘太郎(現･中村勘九郎) 他

満月のくちづけ

[放送日] 1月16日(金)午前8:30～他1989年[監督・脚本]金田龍[脚本]福土俊哉[出演]深津絵里、寺脇康文 他

南京の基督

[放送日] 1月23日(金)午前8:30～1995年[監督]トニー・オウ[原作]芥川龍之介[脚本]ジョイス・チャン[出演]レオン・カーフェイ、富田靖子 他

