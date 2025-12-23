茨城県土浦市にてエンターテインメントバーを運営する「MAGIC BAR NXT（マジックバー ネクスト）」（所在地：茨城県土浦市川口）は、2026年1月8日（木）に、オーナーマジシャン・塚原ゆうきの誕生日を記念した特別イベントを開催いたします。本イベントのスペシャルゲストとして、六本木のマジックバー「MOL」の店長であり、関東の若手マジシャンに多大な影響を与えてきたカリスマ・R.Y.O氏の出演が決定いたしました。土浦初となる「マジック×生バンドカラオケ×シーシャ」の複合エンタメ空間で、都内トップクラスのイリュージョンと一夜限りのコラボレーションショーをお届けします。

■ 提供背景「見る」から「体験する」エンターテインメントへ動画やSNSでマジックを見る機会が増える一方、**実際に目の前で体験する“生の驚き”**への価値は、年々高まっています。Magic Bar NXTは、「驚き」「感動」「会話が自然に生まれる体験」を重視し、大人が安心して楽しめるエンターテインメントバーとして誕生しました。マジックを中心に、音楽やシーシャといった要素を空間の一部として自然に取り入れることで、騒がしすぎず、落ち着いた夜の時間を演出しています。

■ Magic Bar NXT 3つの特徴1．毎日プロマジシャンが在籍。目の前で起こる本格マジックMagic Bar NXTでは、毎日プロのマジシャンが在籍。カード、コイン、リングなどを使ったクロースアップマジックを、目の前30cmという距離感で体験できます。「仕掛けが分からない」「本当に目の前で起きている」そんな驚きが、特別な夜の記憶として残ります。2．生バンドで歌える、特別なナイトエンターテインメント店内では、**生バンドの演奏に合わせて歌える“生バンドカラオケ”**を実施。通常のカラオケとは一線を画す、ライブ感あふれる音楽体験が可能です。マジックと音楽が交差することで、その場にいる全員が一体となって楽しめる夜を演出します。3．シーシャとともに過ごす、余韻のある時間Magic Bar NXTでは、マジックや音楽を楽しみながら、シーシャとともにゆったりとした時間を過ごすことができます。強く主張しすぎない存在として取り入れることで、会話や空間の雰囲気を邪魔せず、夜の余韻を深める要素の一つとなっています。

■ 店舗概要● 店名：Magic Bar NXT（マジックバー ネクスト）● 所在地：〒300-0033 茨城県土浦市川口1丁目3番地 モール505 A棟● アクセス：JR土浦駅より徒歩圏内● 営業時間： 月～木 17:00～2:00 金・土 17:00～4:00 日 17:00～2:00● 定休日：不定休● 公式サイト：https://nxt-tsuchiura.jp● 公式Instagram：https://www.instagram.com/shisha_lounge_nxt■ Magic Bar NXTについてMagic Bar NXTは、**「NEXT STAGE of NIGHT LIFE」**をコンセプトに、マジックを軸とした体験型エンターテインメントを提供しています。目の前で起こる不思議な瞬間と、生バンドで歌える音楽体験、シーシャが自然に溶け合う空間で、訪れるたびに違った表情の夜を楽しむことができます。【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】Magic Bar NXT※取材・掲載・お問い合わせは公式InstagramのDMまでお願いいたします。公式Instagram：https://www.instagram.com/shisha_lounge_nxt