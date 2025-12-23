『城とドラゴン』で「グルチャカップ予選」を12月23日（火） より開催！メンバーと協力してランキング上位を目指せ！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「グルチャカップ予選」を2025年12月23日（火）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337751&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
12月23日（火）6:00より『城とドラゴン』ゲーム内の「リーグ」にて、グループチャットのメンバーと協力して"グルチャP"を競う「グルチャリーグ」が開催！ランキングに応じ、報酬としてドラゴンメダルが手に入ります。また今回のリーグは「グルチャカップ予選」も兼ねており、ランキング上位1,000チームが2026年1月10日（土）より開催される本戦へのエントリー資格を得られます。メンバーと協力し、本選出場を目指しましょう！
「リーグ」開催
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
【開催期間】2025年12月23日（火）6:00 ～ 12月25日（木）23:59
◎グルチャリーグ＆グルチャカップ（予選）
「グルチャリーグ」は、ゲーム内のグループチャットからリーグに参加すると獲得できる"グルチャP"を競うイベントです。グループチャットのメンバーと協力して集めた合計ポイントで決まるランキングに応じ、報酬としてドラゴンメダルが手に入ります。今回は、ランキング上位1,000チームが次回開催の「グルチャカップ」へのエントリー資格を得られる予選となっています。
※「グルチャカップ」は予選1,000位以内のグルチャかつ、エントリーを済ませたグルチャのみが参加可能です
※「グルチャカップ」の詳細やランキング報酬はゲーム内トピックスに記載されておりますので、必ずご確認ください
◎グルチャリーグで勝利キャンペーン
上記「リーグ」期間中、グループチャットからバトルに参加し勝利すると、報酬として“ドラゴンメダル”を獲得することができます。
※1勝につき“ドラゴンメダル”1枚獲得。獲得回数は1日につき5回までです
◎グルチャP到達ミッション
上記期間中、「グルチャ P 達成ミッション」を開催いたします。本ミッションでは、参加中のグループチャットが特定の“グルチャ P”に到達すると自動的に報酬が配布されます。
■報酬内容
1,000P “ドラゴンメダル”×25枚
2,000P “ドラゴンメダル”×50枚
3,000P “ドラゴンメダル”×100枚
5,000P “ドラゴンメダル”×150枚
◎完全決着バトル
上記期間中、「リーグ」で行われるすべてのバトルを対象に“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」が開催されます。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
◎リーグP減少なしキャンペーン
上記期間中、バトルに敗北しても“リーグP”が減少しなくなります。
【予告】グルチャカップ本戦
ランキング上位1,000チームがエントリー資格を得られる「グルチャカップ本戦」は、以下の日程で開催。エントリーは1月8日（木）6:00より開始されます。
