高温熱膨張計の世界市場2025年、グローバル市場規模（垂直型、水平型）・分析レポートを発表
2025年12月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高温熱膨張計の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、高温熱膨張計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の高温熱膨張計市場の概要
世界の高温熱膨張計市場は、2024年に約3,400万米ドルと評価され、2031年には4,470万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.0％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策や国際的な貿易制度の変化を分析し、それらが市場構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に及ぼす影響を明らかにしています。
高温熱膨張計は、材料研究分野で広く使用される実験用装置です。電気炉で試料を加熱し、温度上昇に伴って生じる試料の膨張を押し棒で検知し、その変位量を測定することで熱膨張係数を求めます。これにより、物質の熱膨張特性を高精度で評価することができます。特に、石英、コランダム、耐火物、セラミックス、ガラス、黒鉛、金属製品などの無機材料の性能試験に適しています。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、定量的・定性的な分析を行っています。地域別、製品タイプ別、用途別に市場を分類し、それぞれの需要動向と成長要因を明確化しています。また、2025年時点の主要企業の市場シェアと収益予測を通じて、競争構造を詳細に分析しています。
市場の変化が激しい中、本報告では供給と需要のバランス、政策的要因、技術革新の進展が市場に与える影響を多角的に考察しています。高温熱膨張計は、材料科学や製造業の高度化とともに需要が拡大しており、特に研究開発機関や大学などでの採用が増えています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場の主な企業には、TA Instruments、Linseis、NETZSCH、C-Therm、Orton Ceramic、Jingyi Gaoke、Xiangtan Xiangyi Instrumentなどがあります。これらの企業は、計測精度の向上、測定範囲の拡大、操作性の改善を目的とした技術革新を進めています。
TA InstrumentsとNETZSCHは、高精度な温度制御技術とデジタル測定システムを備えた装置で業界をリードしています。Linseisは、研究機関向けの高性能モデルに加え、教育用途に適したコンパクトタイプを展開しています。C-ThermやOrton Ceramicは、特殊材料やセラミックス研究向け装置に強みを持ち、産業用応用にも注力しています。中国のJingyi GaokeやXiangtan Xiangyi Instrumentは、価格競争力を武器にアジア市場で存在感を高めています。
________________________________________
市場セグメンテーション
高温熱膨張計市場は、タイプ別に「垂直型」と「水平型」に分類されます。垂直型は構造が安定しており、高温下での熱膨張測定に適しています。主に研究所や品質管理部門で使用され、高精度測定を必要とする分析に採用されています。一方、水平型は操作性が高く、試料の設置が容易であるため、教育機関や実験室で広く利用されています。
用途別には、「科学研究機関」「大学」「その他」に分類されます。科学研究機関では、新素材や複合材料の開発における物性評価に欠かせない装置として活用されています。大学では、教育・研究両面での利用が増加しており、特に材料工学や無機化学分野での基礎実験装置として普及しています。その他の分野では、産業研究所や企業の品質保証部門でも採用が進んでいます。
