さまざまな市場タイプにおいて実務で総潜在市場を算定する方法
理論的な規模ではなく実際の需要を反映させるための算定手法の選び方
総潜在市場の算定は、しばしば単純な計算式の問題として語られる。しかし実際には、算定結果の質を左右するのは計算そのものよりも、どの手法を選ぶかである。市場ごとに、需要の生まれ方、測定のされ方、価値の獲得方法は大きく異なる。ビジネス調査は、扱いやすさではなく、市場が実際にどのように機能しているかを反映した総潜在市場の算定を可能にする。
単一の手法を万能に当てはめるのではなく、効果的な総潜在市場分析は、評価対象となる市場構造に合わせて手法を調整する。
何を測定しているのかを明確にすることから始める
計算に入る前に、総潜在市場が実務上何を意味するのかを明確にする必要がある。これは、市場を金額、数量、実施件数、利用量のいずれで測定するのかを決めることを含む。正しい選択は、需要がどのように発生し、取引がどのように行われるかによって決まる。
例えば、ある市場は製品の販売数量によって動き、別の市場はサービスの利用量や手続きの件数によって動く。基準を誤ると、計算自体が正確でも結果は歪んでしまう。総潜在市場は、市場の経済的実態に根ざしていなければならない。
上位からの算定と下位からの算定
総潜在市場は、上位からの算定、下位からの算定、あるいはその組み合わせによって算出されることが一般的である。それぞれは異なる役割を持つ。
上位からの算定は、マクロな数値から出発し、関連する前提条件によって絞り込んでいく手法である。信頼できる集計データが存在する場合に有効だが、一般化しすぎないよう慎重な検証が必要となる。
下位からの算定は、顧客数、利用頻度、平均価格といった詳細な要素を積み上げて算出する。実際の需要との整合性が高い一方で、裏付けとなるデータの質が求められる。
ビジネス調査では、信頼性と一貫性を高めるために、両方の手法を併用することが多い。
消費者市場における総潜在市場の算定
消費者市場では、利用量や人口に基づく算定が適している場合が多い。需要は、潜在的な利用者の数、購入や消費の頻度、平均的な支払額によって形成される。
構造化された手法では、関連する消費者層を特定し、採用や利用の傾向を理解し、現実的な価格前提を適用する。これにより、理論上の到達可能性ではなく、実際の消費行動を反映した総潜在市場が得られる。
また、消費者市場では区分が重要となる。消費者層ごとに利用の強度や価格感応度は異なるため、単一の平均値にまとめると重要な差異が隠れてしまう。
医療や手続き主導型市場における算定
医療分野では、異なる視点が求められる。需要は自由な購買ではなく、手続き、患者集団、治療の流れに結び付いていることが多い。ビジネス調査は、こうした現実に沿った総潜在市場算定を行う。
医療分野の総潜在市場は、対象となる患者数、関連する手続きの頻度、特定治療の採用状況に基づいて算定されることがある。二重計上や需要の過大評価を避けるため、各段階を明確に定義することが不可欠である。
この点は、総潜在市場の算定手法が市場間で置き換え可能ではない理由を示している。消費財に適した方法が、医療分野では不適切となる場合もある。
市場可能性の層構造を算定に生かす
市場可能性を層として捉える考え方は、制約が加わるにつれて総潜在市場がどのように絞られていくかを可視化する。総潜在市場は最も外側の層であり、算定の段階から、適格性、到達性、適用性といった要因が後の精緻化に影響することを意識する必要がある。
