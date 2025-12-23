日本水及び廃水処理市場は、持続可能なインフラ整備、スマート処理システム、および5.3％の安定した年平均成長率（CAGR）に牽引され、2033年までに157億5000万米ドルに達すると予測されている。
日本水及び廃水処理市場は、2024年の98億米ドルから2033年には157億5,000万米ドル規模へ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.3％で安定的に成長すると見込まれています。人口集中地域の水需要増加、産業活動の高度化、ならびに環境保全意識の高まりを背景に、水資源の持続可能な管理に対する重要性が一段と高まっています。
水処理は、飲料水、工業用水、農業用水など、用途に応じて水質を適切な水準に改善するプロセスを指します。一方、廃水処理は、家庭、産業、商業活動から排出される廃水から汚染物質を除去し、安全に環境へ戻す、あるいは再利用可能な水へと転換する工程です。これらの処理は主に廃水処理施設で実施され、多様な水質条件に応じた高度な処理技術が採用されています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-water-and-wastewater-treatment-market
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因：厳格な環境規制
日本では、世界的に見ても極めて厳格な環境規制が導入されており、水及び廃水の適切な処理は法的義務として位置付けられています。工業用途においても、洗浄や製造工程で再利用される処理水が政府基準を満たすことが求められており、これが市場成長の重要な推進力となっています。日本は、世界保健機関（WHO）の基準を上回る約50項目の水質パラメータを設定しており、高度な水質管理体制を維持しています。
また、持続可能な水利用への取り組みも顕著であり、全国で1万か所を超える公共施設が雨水利用システムを導入しています。こうした厳格な規制要件を満たすため、関連企業は研究開発に年間5億米ドル以上を投資しており、技術革新と法令遵守の両立を図っています。これらの投資は、淡水供給の安定化を目的とした海水淡水化プラントの稼働拡大にもつながっています。
一方で、規制違反に対する罰則も厳しく、違反企業には年間売上高の最大10％に相当する罰金が科される可能性があります。政府は毎年100件以上の啓発活動と5,000件を超える監査を実施し、水処理分野における高水準のコンプライアンス維持を徹底しています。
市場の制約：インフラの老朽化
技術進歩が進む一方で、日本水及び廃水処理市場は老朽化したインフラという構造的課題に直面しています。全国の水道インフラの約40％が設置から40年以上経過しており、平均漏水率は約10％に達しています。
この問題への対応には多額の設備投資が必要とされ、その総額は1,000億米ドルを超えると推定されています。過去10年間でインフラ関連トラブルは年率15％で増加しているものの、水道システムへの公的投資の伸びは年率3％程度にとどまっています。その結果、老朽設備の維持管理コストは過去5年間で約20％増加しています。
さらに、インフラ更新の進捗は年率5％程度と限定的であり、特に老朽化率が60％を超える地域では、自然災害時のリスクが顕在化しています。大規模災害が発生した場合、配水量の最大30％が失われる可能性も指摘されており、安定供給の観点からも大きな課題となっています。
主要企業のリスト：
● Kurita Water Industries Ltd.
● ASAHI CHEMICAL & INDUSTRIAL CO., LTD
● Nippon Light Metal Co., Ltd
● Tohkemy Corporation.
● San Nopco Limited
● BASF SE
● Dow
● Solvay
● Ecolab
● Solenis
市場機会：スマートソリューションの採用拡大
水処理は、飲料水、工業用水、農業用水など、用途に応じて水質を適切な水準に改善するプロセスを指します。一方、廃水処理は、家庭、産業、商業活動から排出される廃水から汚染物質を除去し、安全に環境へ戻す、あるいは再利用可能な水へと転換する工程です。これらの処理は主に廃水処理施設で実施され、多様な水質条件に応じた高度な処理技術が採用されています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-water-and-wastewater-treatment-market
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因：厳格な環境規制
日本では、世界的に見ても極めて厳格な環境規制が導入されており、水及び廃水の適切な処理は法的義務として位置付けられています。工業用途においても、洗浄や製造工程で再利用される処理水が政府基準を満たすことが求められており、これが市場成長の重要な推進力となっています。日本は、世界保健機関（WHO）の基準を上回る約50項目の水質パラメータを設定しており、高度な水質管理体制を維持しています。
また、持続可能な水利用への取り組みも顕著であり、全国で1万か所を超える公共施設が雨水利用システムを導入しています。こうした厳格な規制要件を満たすため、関連企業は研究開発に年間5億米ドル以上を投資しており、技術革新と法令遵守の両立を図っています。これらの投資は、淡水供給の安定化を目的とした海水淡水化プラントの稼働拡大にもつながっています。
一方で、規制違反に対する罰則も厳しく、違反企業には年間売上高の最大10％に相当する罰金が科される可能性があります。政府は毎年100件以上の啓発活動と5,000件を超える監査を実施し、水処理分野における高水準のコンプライアンス維持を徹底しています。
市場の制約：インフラの老朽化
技術進歩が進む一方で、日本水及び廃水処理市場は老朽化したインフラという構造的課題に直面しています。全国の水道インフラの約40％が設置から40年以上経過しており、平均漏水率は約10％に達しています。
この問題への対応には多額の設備投資が必要とされ、その総額は1,000億米ドルを超えると推定されています。過去10年間でインフラ関連トラブルは年率15％で増加しているものの、水道システムへの公的投資の伸びは年率3％程度にとどまっています。その結果、老朽設備の維持管理コストは過去5年間で約20％増加しています。
さらに、インフラ更新の進捗は年率5％程度と限定的であり、特に老朽化率が60％を超える地域では、自然災害時のリスクが顕在化しています。大規模災害が発生した場合、配水量の最大30％が失われる可能性も指摘されており、安定供給の観点からも大きな課題となっています。
主要企業のリスト：
● Kurita Water Industries Ltd.
● ASAHI CHEMICAL & INDUSTRIAL CO., LTD
● Nippon Light Metal Co., Ltd
● Tohkemy Corporation.
● San Nopco Limited
● BASF SE
● Dow
● Solvay
● Ecolab
● Solenis
市場機会：スマートソリューションの採用拡大