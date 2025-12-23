こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ウェスティンホテル仙台】スイーツからセイボリーまで、チョコレートに包まれる心ときめくひととき「バレンタインハイティー」
期間：2026年2月2日(月)〜2月15日(日) / 場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年2月2日(月)〜2月15日(日)の期間、仙台市街地の夜景を眺めながら、オードブルとメインディッシュ、そしてチョコレートのデザートをお楽しみいただける「バレンタインハイティー」を発売いたします。
高層階からのきらめく街並みを眺めながら、ソファでロマンティックにお寛ぎいただけるハイティーをご用意しました。三段式のティースタンドには、鹿肉リエットとフランボワーズをサンドしたハート形のサブレや、いちごと生ハムを包んだホワイトチョコレートクリームサンドウィッチなど、オードブル感覚でお召し上がりいただける8種類のセイボリーが並びます。メイン料理は、宮城県栗原市産の黒毛和牛をジューシーに焼き上げ、カカオ香る赤ワインソースと根セロリのピューレで深みを添えました。締めくくりのデザートは、ラズベリーとライチのソースで艶やかに仕立てたチョコレートムース。赤い飴細工がきらめく姿に、心が華やぎます。また、ドリンクはスパークリングワインやチョコレートを使ったカクテルなど、多彩なラインナップをフリーフローでお楽しみいただけます。
恋する季節にふさわしい、大きな窓から望む夜景とともに、心がときめく特別なひとときをお過ごしください。
【メニュー】
◇乾杯用ドリンク
スパークリングワイン
◇ティースタンド オードブル
・スティック野菜といちごのバーニャフレイダソース
・岩手県産大槌鹿肉のリエット
フランボワーズとホワイトチョコレートのサブレサンド
・宮城県女川町産帆立貝のブラックベリーとカカオニブのタルタル
・カカオとひとめぼれ米のチップ
・ズワイ蟹とカカオのクロケット 赤すぐりソース
・牛たんの赤ワイン煮 アロニアとマンジャリチョコレート風味
・ いちごと生ハムのホワイトチョコレートクリームサンドウィッチ
・宮城県産アンコウのベニエとバラ海苔 カシスとビーツのボルシチ風
◇メインディッシュ
宮城県栗原市産黒毛和牛のロースト
カカオ香る赤ワインソース 根セロリのピューレ
◇デザート
◇フリーフローアイテム
ワイン(白・赤)、ビール、カクテル各種、
オリジナルモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種
バレンタインハイティーの概要
実施日時：2026年2月2日(月)〜2月15日(日) 14:00〜21:00のうち90分間
(最終入店19:30、フリーフローL.O.20分前)
場 所：ラウンジ&バー ホライゾン(26階)
料 金：7,000円
※ご利用日前日15:00までにご予約ください。
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/
