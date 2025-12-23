【ウェスティンホテル仙台】スイーツからセイボリーまで、チョコレートに包まれる心ときめくひととき「バレンタインハイティー」

期間：2026年2月2日(月)〜2月15日(日) / 場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)







「バレンタインハイティー」イメージ








ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年2月2日(月)〜2月15日(日)の期間、仙台市街地の夜景を眺めながら、オードブルとメインディッシュ、そしてチョコレートのデザートをお楽しみいただける「バレンタインハイティー」を発売いたします。

高層階からのきらめく街並みを眺めながら、ソファでロマンティックにお寛ぎいただけるハイティーをご用意しました。三段式のティースタンドには、鹿肉リエットとフランボワーズをサンドしたハート形のサブレや、いちごと生ハムを包んだホワイトチョコレートクリームサンドウィッチなど、オードブル感覚でお召し上がりいただける8種類のセイボリーが並びます。メイン料理は、宮城県栗原市産の黒毛和牛をジューシーに焼き上げ、カカオ香る赤ワインソースと根セロリのピューレで深みを添えました。締めくくりのデザートは、ラズベリーとライチのソースで艶やかに仕立てたチョコレートムース。赤い飴細工がきらめく姿に、心が華やぎます。また、ドリンクはスパークリングワインやチョコレートを使ったカクテルなど、多彩なラインナップをフリーフローでお楽しみいただけます。

恋する季節にふさわしい、大きな窓から望む夜景とともに、心がときめく特別なひとときをお過ごしください。

【メニュー】

◇乾杯用ドリンク

　スパークリングワイン

◇ティースタンド オードブル

・スティック野菜といちごのバーニャフレイダソース

・岩手県産大槌鹿肉のリエット

フランボワーズとホワイトチョコレートのサブレサンド

・宮城県女川町産帆立貝のブラックベリーとカカオニブのタルタル

・カカオとひとめぼれ米のチップ

・ズワイ蟹とカカオのクロケット 赤すぐりソース

・牛たんの赤ワイン煮 アロニアとマンジャリチョコレート風味

・ いちごと生ハムのホワイトチョコレートクリームサンドウィッチ

・宮城県産アンコウのベニエとバラ海苔 カシスとビーツのボルシチ風

◇メインディッシュ

宮城県栗原市産黒毛和牛のロースト

カカオ香る赤ワインソース 根セロリのピューレ





肉料理 イメージ






◇デザート



チョコレートムース ラズベリーとライチのソース



デザート イメージ






◇フリーフローアイテム

ワイン(白・赤)、ビール、カクテル各種、

オリジナルモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種

バレンタインハイティーの概要

実施日時：2026年2月2日(月)〜2月15日(日) 14:00〜21:00のうち90分間

(最終入店19:30、フリーフローL.O.20分前)

場　　所：ラウンジ&バー ホライゾン(26階)

料　　金：7,000円

※ご利用日前日15:00までにご予約ください。

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

本件に関するお問合わせ先

​​​​​​​ウェスティンホテル仙台　TEL：022-722-1234　URL：https://www.the-westin-sendai.com/

