“フリーランスの本音が集まる展示会”がパワーアップして帰ってくる！フリーランスの「あるある」を大募集！

写真拡大 (全6枚)

喜びも悩みもシェアして、働く毎日をもっと前向きに軽やかに

株式会社PFUが販売するイメージスキャナー「ScanSnap」は、本日12月23日から2026年1月12日まで、フリーランスならではの“あるある”エピソードを募集します。採用されたエピソードは、2026年2月に東京都内で開催予定の展示会にて展示します。

本展示会は、昨年話題を集めた「フリーランスはつらいよ展」をさらに発展させた企画です。日々を走り抜くフリーランスがより前向きに、軽やかな気持ちで働くことと向き合えるよう、展示に加えトークイベントや交流会も開催し、フリーランス同士がリアルな悩みや喜びを共有できる場を提供します。

＜募集テーマ＞

・フリーランスで「よかった！」「最高！」と感じる瞬間・出来事

・フリーランスで「つらい」「不安」と感じる瞬間・出来事、「悩み」

・今だから話せる「懺悔話」「失敗談」「一言だけ言いたいこと」

・仕事で重宝している「神ガジェット」「ツール」

展示内容として採用された方にはAmazonギフト券2,000円分をプレゼント（複数応募可／100エピソード程度を予定注1）。ぜひご応募ください。









背景

フリーランスという働き方はこの10年で労働人口・経済規模とも約40％増加と大きく拡大しています（注2）。企業との直接契約の増加やフリーランス新法整備など、社会全体で「フリーランス」を後押しする流れが加速しています。

ScanSnapはこれまで、紙のデジタル化でバックオフィス業務を効率化し、「余計なことに時間を奪わ

れない働き方」を後押ししてきました。

しかし、フリーランスが抱える課題はそれだけではありません。

自由度の高さの裏側には、孤独感・将来への不安・ワークライフバランス、そして一人で全てを背負う責任の重さなど、抱えがちな課題が多数あります。

だからこそ、それらを共有しあうことで、働く基盤の質を少しでも上げ、毎日を続けやすくするための

アプローチが必要だと考えています。

そこで、フリーランスの皆様が抱えるリアルな悩みや不安、そして「それでもやっぱりこの働き方が好き！」という瞬間を大募集。募集した内容からピックアップしたものを、展示会にて展示します。

展示内容として採用された方には、Amazonギフト券2,000円分をプレゼントします（計100エピソード程度・複数応募可注1）。ぜひ、フリーランスの「あるある」を教えてください！

＜募集テーマ＞

フリーランスで「よかった！」「最高！」と感じる瞬間・出来事

フリーランスで「つらい」「不安」と感じる瞬間・出来事、「悩み」

今だから話せる「懺悔話」「失敗談」「一言だけ言いたいこと」

仕事で重宝している「神ガジェット」「ツール」

【応募フォーム】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC1N_x4Ujate2cToxYrv8YesOFNHNHPFIM88HSGUdTw7PO8Q/viewform

皆様の声が、同じように悩みながらも日々を前向きに歩むフリーランスにとって、大きな力になります。

ぜひお気軽にご応募ください！

注1：応募に関しての詳細は、下記応募要項をご確認ください。採否に関わらず、ご応募いただいた内容を、展示物以外の用途で使用させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

注2：ランサーズ株式会社「フリーランス実態調査 2024年」（https://www.lancers.jp/research_news/2024）より

昨年度実施した「フリーランスはつらいよ」展について

フリーランス向けの展示会は、今回で2度目の開催となります。昨年度実施した「フリーランスはつらいよ」展（https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/news/2025/news20250108.html）では、約250名の方にご来場いただき、来場者から、「心が軽くなった」「共感の嵐で最高」「定例化してほしい」といった声を多数いただきました。





昨年度の展示内容例






こうした反響を受け、今年もフリーランス向けの展示会を開催いたします。今年はフリーランスの皆様の働く基盤をより底上げできるよう、展示に加え、トークイベントや交流会も実施予定です。

イベント詳細は、2026年1月にScanSnapサイトにて公開予定です。ぜひ楽しみにお待ちください。

ScanSnapで「余計なことに時間を奪われない」働き方を！

ScanSnapは、確定申告に向けたレシート整理／書類整理／名刺管理など、煩雑になりがちな事務作業を効率化するスキャナーです。

専用ソフトウェア「ScanSnap Home」を用いたデータ整理や、各種クラウドサービスとの連携を通じて、効率的な情報整理・活用をサポートします。

これにより、フリーランスの皆様が本来やるべき業務に集中できる環境を提供することを目指しています。







応募要項

1）募集期間

2025年12月23日（火）〜2026年1月12日（月）23:59まで

2）応募方法

以下フォームよりご応募ください。

https://forms.gle/gqrfBVsu4Jxgfgud6

3）賞品

展示内容として採用された方に、Amazonギフト券2,000円分をプレゼントします。（計100エピソード程度）

※採否に関わらず、ご応募いただいた内容を、展示物以外の用途で使用させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

4）応募資格

募集期間中にフォームよりご応募いただいた方が対象となります。

お一人様何度でもご応募いただけます。展示内容としてお一人様複数案を採用させていただく可能性もありますが、賞品は募集テーマ1つにつき、Amazonギフト券2,000円分（1枚）のみとなります。（最大2,000円×4テーマで採用）

本企画のご応募は、日本在住・フリーランス経験のある方（本業・副業問わず）に限らせていただきます。

株式会社PFUおよびグループ会社の社員も、本企画に応募可能です。ただし、賞品の引き渡しはございませんので、採用された場合は社員である旨をお知らせください。

5）採用通知

採用された方には採用通知メールでご連絡します。記載の期日までにご返信ください。

選定結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

採用された方には、EメールにてAmazonギフト券のコードをお送りします。送付は日本国内に限定させていただきます。

採用された方への通知は、2026年1月中を予定しています。

6）注意事項

応募にあたり、以下の事項を予めご了承ください。また、各応募ページの注意事項もあわせてご確認ください。

本企画は、株式会社PFUが主催するものです。

ご応募はインターネットに接続できるパソコン、モバイル端末などからのみ可能となっております。（ハガキや封書、Faxでのご応募は受付けておりません。）

採否に関わらず、ご応募いただいた内容を展示物以外の用途で使用させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

ご応募に関して不正な行為があった場合、賞品の引き渡しを取消しさせていただくことがございます。

審査方法や採否についてのお問い合わせは受け付けておりません。

本企画の内容は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

採用されたお客様とご連絡が取れない場合、採用を取消しさせていただくことがございます。

賞品の受取権利を本人以外の方へ譲渡、転売することはできません。

賞品の交換・換金等には応じかねます。

個人情報の利用目的について

ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理します。

詳細は、個人情報保護ポリシー（https://www.pfu.ricoh.com/privacy/）をご確認ください。

ご登録いただいたお客様の情報は、本企画に関する賞品の発送等のお客様へのご連絡と、ユーザー登録の際に同意いただく内容に則り、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。

弊社による利用にあたり、お客様の情報に関する機密保持契約を締結したうえで、必要な情報を委託先に預託することがあります。

記入された内容に関する照会、変更または削除などにつきましては、下記お問い合せ窓口までご連絡ください。その際にご本人である旨の確認をさせていただきますので、ご了承ください。

商標について

ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



本件に関するお問合わせ先

イベントお問い合わせ先

株式会社PFU

ScanSnapニュース事務局

E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com

報道関係者お問い合わせ先

株式会社PFU

コミュニケーション戦略室 広報部

E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com

関連リンク

ScanSnap紹介サイト

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/

ScanSnap×フリーランス

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/ads/freelance/

ScanSnap×確定申告

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/howto/documents/tax_return2/

ScanSnap×名刺管理

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/howto/documents/businesscard/

ScanSnap×ドキュメント管理

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/howto/documents/cleanup/