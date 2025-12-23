こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サイバーセキュリティクラウド、女性のAIチャレンジ応援宣言「MIRAIα(ミライア）」に賛同
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）は、AI時代における女性の多様な学びとチャレンジを後押しするための「女性のAIチャレンジ応援宣言『MIRAIα（ミライア）』」（主催：一般社団法人Women AI Initiative Japan）に賛同し、AI×女性のキャリアを応援します。
■ 賛同の背景
AI技術の急速な発展は、社会やビジネスに新たな可能性をもたらす一方で、デジタル空間の安全性や情報倫理といった深刻な課題も浮き彫りにしています。
当社は、「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」というミッションのもと、Webアプリケーションの防御から、パブリッククラウド環境の包括的なセキュリティ管理・運用まで、幅広い領域でお客さまの安全を支えてまいりました。
『MIRAIα』が掲げる、「AI時代に挑戦する女性を応援し、新しい一歩を後押しする」という想いに、当社も強く共感しています。本プロジェクトへの賛同を通じ、AIをはじめとするテクノロジーの可能性を広げる女性たちの挑戦を支え、安心安全なデジタル社会の発展に貢献してまいります。
また、当社は2025年9月に「AI推進に関する方針」を発表し、生成AIを含む先端技術の活用による業務効率化や新たな価値創出に取り組んでいます。
今回の「MIRAIα」プロジェクトへの賛同は、こうしたAI活用の方向性をより広く社会と共有し、安心安全なAI社会の実現に貢献するための新たな一歩であると考えています。
■ 社内AI推進への新たな取り組み
当社ではこれまで、社員のスキルアップ支援の一環として、各種資格試験の受験費用補助制度を設けてきました。今回、この制度の対象範囲を拡大し、AI関連資格を新たに補助対象として追加いたしました。今後も、社員のAIリテラシー向上と実践的なスキル強化に向けて、AI関連資格の補助内容を段階的に拡充していく方針です。
■MIRAIα(ミライア）とは
「MIRAIα」は、AI時代における女性の新たな挑戦を応援するための賛同宣言です。女性のAIチャレンジを応援する意志を表明することで、女性がAIを学び、挑戦し、自律的に選択できる未来を創り出すことを目指しています。
この取り組みは、女性の活躍の可能性を社会に広く訴え、日本全体が前進するきっかけを生み出すことを目的に、一般社団法人 Women AI Initiative Japan が立ち上げたプロジェクトです。
URL：https://women-ai-initiative.jp/Supporting
■ 一般社団法人Women AI Initiative Japan
名称：一般社団法人Women AI Initiative Japan
所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11−1 JMFビル渋谷03 5F
代表理事：國本 知里
設立日：2025年5月14日
URL：https://women-ai-initiative.com/
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
会社名：株式会社サイバーセキュリティクラウド
所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者各位の問い合わせ先】
株式会社サイバーセキュリティクラウド 経営企画部 広報担当：竹谷・川粼
TEL：03-6416-9996 Mobile：080-4583-2871（川粼）
FAX：03-6416-9997 E-Mail：pr@cscloud.co.jp
