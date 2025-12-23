こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【立教大学】1/10 酪農学園大×立教大 連携協定締結記念シンポジウム開催「縮小社会における地域の環境問題〜R×Rで育む環境リーダーが地域の課題を解決する〜」（ 酪農学園大学 黒澤記念講堂にて ）
立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）は1月10日（土）、北海道江別市にキャンパスを構える酪農学園大学と連携協定締結記念シンポジウム「縮小社会における地域の環境問題〜R×Rで育む環境リーダーが地域の課題を解決する〜」を開催します。
酪農学園大とは本学が2026年４月に開設する環境学部と環境学分野における相互協力・連携に関する協定を締結しています。これを記念したシンポジウムを１月に酪農学園大、３月に立教大（池袋キャンパス）にて開催します。
酪農学園大でのシンポジウムでは、「直面する環境課題とその解決」をテーマに双方の大学の教員による講演とパネルディスカッション通して両大学による新たな共創の可能性を探ります。
【プログラムの概要】
＊名称：「縮小社会にける地域の環境問題〜R×Rで育む環境リーダーが地域の課題を解決する〜」
＊日時：2026年１月10日（土）13〜16時
＊会場：酪農学園大学黒澤記念講堂（北海道江別市文京台緑町582番地）
＊プログラム：
《 第１部 》13:00〜14:30
●ヒグマ問題に向き合う地域社会と社会科学の役割（酪農学園大教授：佐藤喜和）
●観測と教育でつなぐサステナブルな未来（酪農学園大教授：吉田磨）
●現場で培う実践力−環境教育学の視点から（立教大教授：二ノ宮リムさち）
《 第２部 》14:30〜16:00
●R×Rによる未来共創への期待（学校法人酪農学園理事長：高島英也）
●パネルディスカッション●
「酪農学園大学と立教大学が協働すると何が生まれるのか？〜R×Rによる未来の共創〜」
パネリスト：酪農大教授・岩野英知（学長）、佐藤喜和、吉田磨、立教大教授・小林潤司、二ノ宮リムさち
モデレーター：酪農大准教授・立木靖之）
＊主催等：酪農学園大学（主催）、立教大学（共催）
※イベントの詳細はこちら： https://www.rakuno.ac.jp/41922.html
※取材をご希望の場合は下記URLから申込（広報室宛）をお願いいたします。
https://www.rikkyo.ac.jp/target/company/media/
▼本件に関する問い合わせ先
立教学院企画部広報室
メール：koho@rikkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
