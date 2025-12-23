【武蔵野大学】起業家・広告業界のプロがアントレプレナーシップ学部で「自己起点の生き方」をテーマに特別授業を実施 学生が自己成長と挑戦のヒントを得る場として、価値観や経験を共有する機会を提供

【武蔵野大学】起業家・広告業界のプロがアントレプレナーシップ学部で「自己起点の生き方」をテーマに特別授業を実施 学生が自己成長と挑戦のヒントを得る場として、価値観や経験を共有する機会を提供