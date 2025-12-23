【グラッドキューブ】株式市場新聞社が当社を取材、事業展開に関する記事が掲載されました
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年12月22日（月）付で、株式会社株式市場新聞社（本社：大阪市中央区 代表取締役 加藤 智 以下、株式市場新聞社）が発行する「株式市場新聞」において、当社の事業内容および今後の事業展開に関する取材記事が掲載されたことをお知らせいたします。
今回の記事では、当社が注力する競馬 × AI 領域における米国子会社の取り組みをはじめ、事業の成長性や今後の展開について取り上げていただきました。
グラッドキューブは今後も、データとテクノロジーを活用した価値創出を通じて、国内外における事業拡大と企業価値の向上に努めてまいります。
■記事URL
株式市場新聞 電子版（2025年12月22日 第418号）
https://x.gd/DsTLG
「グラッドキューブは競馬 × AI の米国子会社に期待」
https://marketpress.jp/company-observation/198184/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちが目指すのは、人にやさしいだけでなく世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、ワクワクさせるテックカンパニーを目指します。
また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
今回の記事では、当社が注力する競馬 × AI 領域における米国子会社の取り組みをはじめ、事業の成長性や今後の展開について取り上げていただきました。
グラッドキューブは今後も、データとテクノロジーを活用した価値創出を通じて、国内外における事業拡大と企業価値の向上に努めてまいります。
■記事URL
株式市場新聞 電子版（2025年12月22日 第418号）
https://x.gd/DsTLG
「グラッドキューブは競馬 × AI の米国子会社に期待」
https://marketpress.jp/company-observation/198184/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちが目指すのは、人にやさしいだけでなく世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、ワクワクさせるテックカンパニーを目指します。
また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
プレスリリース詳細へ