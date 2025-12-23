ビジネス、プライベートの交渉をうまく活かせるためのノウハウが詰まった『戦わない交渉術』が、Amazon POD書籍及び電子書籍で販売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、縄文時代の人間関係をヒントに作られた『戦わない交渉術』を2025年12月21日（日）よりAmazon POD書籍及び電子書籍で販売開始しましたことを発表します。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://x.gd/t3aan
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/ajfqyGH
『戦わない交渉術』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337749&id=bodyimage1】
【こんな人は必読！】
■ビジネスにおいて交渉を主な仕事としている人
■プレゼンで人を納得させるのが苦手な人
■飛躍を狙う経営者人
■日常生活で自分の要求を通したいという人
目次
はじめに
第１章 交渉とは何か
交渉とは「説得」ではなく「納得」
交渉と営業は本質的に異なる
交渉には情緒と感情がつきまとう
価値には機能的価値と情緒的価値の２種類がある
相手の立場やニーズを理解し、最適な解決策を見出す
「ニーズ」の本質とは何か
「傾聴」と「共感力」は交渉に欠かせない素養であり、技術でもある
交渉とは「問い」を立てることでもある
交渉とはサポートである
オンライン会議だけで交渉は成り立つ？
交渉は勝ち負けではない
第２章 交渉で何をなしてきたか
アディダスでの20年間で学んだこと
日本サッカー協会との交渉
広告代理店を介さない、アディダスとＪＦＡの直接契約
セリエＡ時代の森本貴幸選手に極秘接触
スポーツビジネスならではの刺激
異業種とのリレーションをどう考えるか
小さいビジネスほどアライアンスは強力に機能する
すべては三方よしの精神で臨む
第３章 交渉の基本フレームワーク
すべてのビジネスシーンに応用できる、交渉メソッドのすべて
客観的基準を活用する
駆け引きフェーズで活用したい心理テクニック８選
主導権を握る５つのメリット
交渉の実際 ステップ１ ～OFF THE TABLE：事前準備で外堀を埋める
交渉の実際 ステップ２ ～ON THE TABLE：交渉テーブルでの主導権確立
交渉の実際 ステップ３ ～トレードオフを意識する
交渉の実際 ステップ４ ～フォローアップの徹底
交渉の実際 ステップ５ ～相手に「勝った」と感じさせよ
第４章 情緒的価値の作り方
情緒的価値が交渉の成否を左右する
そもそも情緒的価値とは何か
機能的価値と情緒的価値の違い
交渉における情緒的価値の重要性
情緒的価値は長期的な信頼関係を構築できる
相手の立場に立った提案の組み立て方
関係構築のための具体的行動23
情緒的価値の醸成には誠実さと一貫性のある姿勢が必須
マイナスの感情を与えない
心がけるべき態度
人間の根源的な欲求を理解する
第５章 進化する交渉術
オンライン時代の交渉術
オンライン交渉のポジティブポイント
オンライン交渉のネガティブポイント
対面交渉のポジティブポイント
対面ミーティングを進化させる
グローバル化における異文化交渉のポイント
次代のビジネスパーソンに求められる交渉力
相手の立場やニーズを深掘りする
理論と実践のバランス
失敗からの学びの重要性
