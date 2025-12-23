広範な市場可能性から現実的な焦点へ
総潜在市場、提供可能市場、獲得可能市場を用いて過大評価を防ぎ、戦略的集中を高める方法
市場機会は、遠くから眺めたときに最も魅力的に見えることが多い。大きな数値は、規模、勢い、長期的な可能性を示唆する。しかし、組織が市場全体を一度に相手にして競争することはほとんどない。構造がなければ、広範な機会評価はすぐに過信へと変わってしまう。ここで重要になるのが、総潜在市場、提供可能市場、獲得可能市場という枠組みである。
ビジネス調査は、市場可能性を一つの数値として扱うのではなく、複数の層に分解する。それぞれの層が現実性をもたらし、意思決定者を抽象的な機会から実践的な焦点へと導く。
なぜ市場可能性は集約ではなく層として捉える必要があるのか
総潜在市場は、製品やサービスに対する理論上の最大需要を示す。しかしそこには、製品適合性、顧客の適格性、競争環境、地理的な到達範囲といった制約が考慮されていない。総潜在市場を即座に獲得可能とみなすと、過剰投資や期待のずれを招く恐れがある。
提供可能市場は、最初の現実的な絞り込みを行う層である。これは、組織の提供内容と対象顧客に合致する総潜在市場の一部を示す。野心ではなく、範囲と関連性に基づいて、現実的に提供できる領域を反映する。
獲得可能市場は、さらに視野を狭める。競争環境や実行能力を踏まえ、組織が現実的に獲得できる市場の割合を示す。これらの層が組み合わさることで、可能性から実現性への段階的な道筋が形成される。
各層が持つ意思決定上の意味を理解する
総潜在市場、提供可能市場、獲得可能市場のそれぞれは、意思決定において異なる役割を果たす。総潜在市場は機会の外縁を示し、提供可能市場は戦略的適合性を示し、獲得可能市場は競争の現実を反映する。
この段階的な考え方は、野心を削ぐためのものではない。野心を証拠と整合させるためのものである。市場規模から収益期待へと一足飛びに進むのではなく、構造的な制約を順を追って考慮することで、判断の質が高まる。
また、この枠組みは社内の議論を建設的にする。市場が十分に大きいかどうかを巡る抽象的な議論ではなく、どの層の機会を狙っているのか、その理由は何かに焦点を当てることができる。
可能性の市場を玉ねぎ状に捉える視覚的発想
市場可能性を玉ねぎの層として捉える発想は、機会がどのように絞り込まれていくかを視覚的に示す。最も外側にあるのが総潜在市場で、すべての潜在需要を含む。層を一つずつ剥がすごとに、製品の関連性、顧客の適格性、地理的条件といった制約が加わる。
この比喩は重要な点を強調する。機会選定とは排除ではなく、集中のプロセスである。層を重ねて絞り込むほど、実際に行動できる領域に近づいていく。
この考え方により、経営層は、特定の区分や地域を優先する理由と、他を後回しにする理由を明確に説明できる。
構造的な絞り込みによって過大評価を防ぐ
過大評価は、一部での成功が市場全体に容易に広がると仮定したときに起こりやすい。総潜在市場、提供可能市場、獲得可能市場は、各段階で明示的な判断を求めることで、これを防ぐ。
例えば、理論上は幅広い市場に適合する製品であっても、実際には特定の用途や顧客層にしか当てはまらない場合がある。この現実を捉えるのが提供可能市場である。同様に、需要が強くても、競争が激しかったり切り替えの障壁が高かったりすれば、市場シェアは保証されない。獲得可能市場は、こうした条件を反映する。
これらの制約を早期に認識することで、非現実的な予測や資源の誤配分のリスクを低減できる。
