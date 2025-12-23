講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に北京・ロンドン五輪水泳女子日本代表／伊藤華英氏の講演会レポート掲載
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）のオススメ講師のコラムとして、2025年12月22日に北京・ロンドン五輪水泳女子日本代表 伊藤華英氏の講演会レポートを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/archive/report/itohanae-rp/
伊藤華英氏について
ベビースイミングから水泳を始め、2000年日本選手権に15歳で初めて出場。
競泳選手として2001年世界選手権（福岡）から女子背泳ぎ選手として注目された。
また、日本代表選手として2012年ロンドンオリンピックまで日本競泳界に貢献する。
長い手足・長身でルックスの良さからメディアからも注目され、2004年アテネオリンピック出場確実と騒がれたが、選考会である日本選手権にて実力を発揮出来ず、オリンピック出場を逃す。
水泳が心底好きという気持ちとオリンピックにどうしても行きたいという強い気持ちで、2008年女子100m背泳ぎ日本記録を樹立し、初めてオリンピック代表選手となる。
その後メダル獲得を目標にロンドンオリンピックを目指すが、怪我により2009年に背泳ぎから自由形に転向。
自由形の日本代表選手として世界選手権・アジア大会での数々のメダル獲得を経て、2012年ロンドンオリンピック自由形の代表選手となる。
その後、2012年10月の国体（岐阜）の大会を最後に現役を引退する。
現役引退後は、ピラティスの資格取得と共に水泳とピラティスの素晴らしさを多くの人に伝えたいと活動中。
また大学院でスポーツマネジメント・スポーツ心理学でメンタルヘルスを専攻し、その分野にも活動の幅を広げている。最近では【スポーツを止めるな】の1252プロジェクトリーダーとしてスポーツ×生理について女子学生アスリート・指導者の方に向けての講義なども行っている。
講演では、実践的な体操を交え、ストレスとの向き合い方や目標達成の方法をわかりやすく伝えている。
講演依頼のスピーカーズでは、オススメ講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会レポートでもその一部をご紹介しています。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
配信元企業：株式会社タイム
