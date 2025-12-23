ITインフラ事業を手掛ける株式会社ワイドテック（本社：東京都、代表取締役：李 光一郎）は、この度MONNIT社（本社：米国ユタ州、CEO：Brad Walters）と正式にマスターパートナー契約を締結し、日本国内における唯一の正規販売代理店として、産業用ワイヤレスセンサー「MONNIT」（920MHz帯）の法人向け提供を開始しました。

2010年に設立された米国MONNIT社は、現在世界中で活用されているIoTの付加価値を大きく高めてきました。米国の産業用IoTセンサー市場で急成長を続け、世界85カ国以上で数万社の採用実績を誇る、グローバルIoTセンサーリーダーとして業界を牽引しています。

当社は日本唯一の販売代理店として、MONNIT社の無線センサー本体および受信ゲートウェイの提供に加え、日本語ソフトウェア（センサー管理プラットフォーム「iMONNIT」）との連携や日本語サポートを含む総合的な導入支援を行ってまいります。





MONNITワイヤレスセンサー マスターパートナー契約調印式

（中央）MONNIT Corporation CEO Brad Walters

（中央右）株式会社ワイドテック 代表取締役社長 李 光一郎

■なぜ今MONNITなのか：日本市場で求められる“工事不要・軽量IoT”

日本国内では、設備の老朽化や高度経済成長期に整備されたインフラの更新負荷が増大する一方、技能者・保全要員の不足が深刻化しています。現場では、夜間・休日を含む監視業務が属人的に担われ、災害時や緊急時の対応迅速化も強く求められるなど、従来の人手を前提とした運用体制が限界を迎えつつあります。こうした状況の中で、「人に頼らず、遠隔で状況を把握できる仕組み」としての産業用IoTセンサーのニーズが急速に高まっています。

特に、機器設置のための大規模工事や専門的なネットワーク構築が難しい現場では、“大掛かりな工事不要・電池駆動で設置できる導入しやすいIoT”へのニーズが顕著に拡大しています。地方自治体の施設管理、食品・製造工場における温湿度管理、倉庫・ビル設備の予兆検知、インフラ設備の常時監視など、幅広い産業分野で「ピッタリのIoTセンサー」を求める動きが加速化しています。

こうした日本特有の課題に対し、長距離通信（920MHz）、高品質、長寿命電池駆動による柔軟な設置性、豊富なセンサーラインナップ、堅牢設計を備えたMONNITワイヤレスセンサーは、追加工事や専門機材を必要とせず、現場に大きな負担をかけずに導入できる点で、既存センサーと比べ大きな優位性を有しています。人材不足・属人化・迅速な災害対応といった社会課題が顕在化する日本において、MONNITワイヤレスセンサーは「現場の実態に即した、導入しやすいIoT」として高い適合性を発揮し、今まさに必要とされるソリューションとなっています。

■MONNIT製品の説明

MONNITワイヤレスセンサーは、製造現場、建物管理、インフラ監視、設備保全など、産業領域に特化して設計されたIoTセンサーです。周波数920MHz帯を採用することで長距離かつ安定した無線通信を実現し、温湿度・漏水・振動・電流・CO₂・ドア開閉など、多様な用途に対応する豊富なラインナップを備えています。

特にMONNITセンサーは、 センサー本体および受信ゲートウェイの提供に加え、クラウドおよびオンプレミス対応のセンサー管理プラットフォーム「iMONNIT」による、データ収集・監視・アラート通知までを一元管理できる“統合型管理ソリューション”として利用できる点が特長です。「iMONNIT」はユーザーインターフェースを含め日本市場向けに最適化されたセンサー管理プラットフォームであり、現場担当者が直感的に操作できる運用環境を提供します。

さらに MONNITセンサーは、堅牢な筐体と最長約10年の長寿命バッテリーにより屋内外での長期利用が可能で、工場、倉庫、ビル設備管理、自治体インフラなど幅広い現場で活用できます。世界ではすでに数万社以上が導入しており、アジア・北米・欧州を中心に高い信頼性が評価されています。

MONNIT 製品紹介Webサイト: https://www.monnit.jp/

■MONNIT事業内容

株式会社ワイドテックは、この度MONNIT社と正式契約を締結し、日本国内における唯一の正規販売代理店として本製品を日本市場へ展開してまいります。

（１）日本語マニュアル・国内サポート

無線センサー（ハードウェア）の提供だけにとどまらず、日本語ソフトウェア・マニュアルの整備や導入支援、運用中の保守対応まで、一連のサポートを国内体制で提供します。

（２）センサー管理プラットフォーム「iMONNIT」との連携

特定メールの受信を電話で通知する「急コール」等、自社開発サービスをMONNITセンサーの管理プラットフォーム「iMONNIT」と連携させることで、データの可視化、遠隔監視、アラート通知までを一元的に提供します。加えて、お客様からのニーズに合わせたダッシュボードの開発や運用環境を提供します。さらに、APIを活用した外部システムとの連携支援にも取り組み、企業や自治体が自社の運用に合わせて柔軟に拡張できる環境を提供していく所存です。

（３）国内法規・技適対応

日本における無線利用の法規制や技術基準適合（技適）への対応を既に完了しており、安全かつ正規の形で日本市場へ提供します。

（４）導入支援体制

MONNITセンサーにご興味・ご関心をお持ちのお客様がおられましたら、まずはお問い合わせください。導入検討段階から初回の少量販売（評価・検証・試験導入）、本採用・追加発注までを見据え、導入効果を確認しながら本格運用までを一貫して支援してまいります。

■今後の展開

国内の各種展示会に出展することで、デモ機を通じたMONNITセンサーの体験機会を設け、具体的な活用シーン等を分かりやすく紹介してまいります。MONNITセンサーの日本上陸による市場シェアの拡大を見込み、初年度となる2026年の売上規模としては2億円以上を計画しております。

今後は、MONNITワイヤレスセンサーの日本展開を通じて、製造現場の省人化や設備保全の効率化、建物管理の高度化、自治体における遠隔監視体制の強化など、多様な社会課題の解決に寄与してまいります。

もちろん展示会の出展のみならず、各種セミナーやWeb媒体を活用したプロモーションを強化していき、食品工場や屋内環境管理、自治体インフラなど、業種ごとのニーズに応じた総合ソリューションとしての展開にも拍車をかけてまいります。

【株式会社ワイドテックについて】

会社名 ：株式会社ワイドテック

所在地 ：東京都千代田区岩本町2-11-2イトーピア岩本町二丁目ビル 4F

設立 ：2000年12月25日

代表者 ：代表取締役社長 李 光一郎

URL ：https://www.widetec.com/

事業内容：情報処理サービス業

（1）最新技術と独自企画による自社プロダクト開発提供

（2）ITインフラ系およびセキュリティ系の設計構築運用

（3）有望なグローバルITプロダクトの発掘と事業化

【製品に関するお問い合わせ先】

株式会社ワイドテック

ITインフラ事業部「MONNIT」営業担当

電話：03-5829-3963 FAX：03-5829-6258

E-mail: monnit-inq@widetec.com

MONNIT 製品紹介Webサイト: https://www.monnit.jp/

以 上