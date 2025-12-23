健康・医療機器の革新を追求する株式会社SG BIO HEALTH(本社：韓国、代表取締役：金成吉(キム・ソンギル))は、人間工学および理学療法に基づき膝のねじれを抑制し、正しい歩行バランスを誘導する機能性サポーター『Gait Balance(ゲイトバランス)』を、本日より日本最大級のショッピングモール「楽天市場」にて公式販売開始いたしました。









■超高齢社会における「転倒」という死活的問題

日本において、高齢者の転倒による骨折、特に大腿骨頸部骨折は寝たきりや寿命短縮に直結する深刻な課題です。SG BIO HEALTHは、転倒の主な原因が「歩行時の膝のねじれ」によるバランスの崩れにあることに着目。事後の処置ではなく、「未然に防ぐ」ための科学的な歩行ケアソリューションを開発しました。





製品イメージ

▲膝のねじれを正し、安定した歩行をサポートする次世代サポーター『Gait Balance』。









■製品の特長：理学療法に基づいた「3D補正システム」

『Gait Balance』は単なる固定具ではなく、歩行の軌道を正常化する「補正」に特化しています。独自のクロスストラップ構造が膝関節を立体的に支持し、脚が内側や外側に流れるのを抑制。これにより、膝への過度な負荷を分散させ、正しい歩行バランスへと導きます。





トレーニング

▲理学療法の知見を反映した独自設計。ただ締めるのではなく、正しく歩かせる技術。









■信頼の証：SCI(E)級論文とデータで実証された技術力

製造元であるSG BIO HEALTHは、IMUセンサを活用した歩行分析アルゴリズムにおいて高い技術力を保有しており、その信頼性はSCI(E)級の論文や特許によって裏付けられています。本サポーターには、同社が提唱する「落像(転倒)予防統合ソリューション」のエッセンスが凝縮されており、日常の歩行をリハビリレベルのケアへと引き上げます。





総合ソリューション

▲科学的エビデンスに基づいた設計で、高齢者の外出時の不安を安心に変える。









■株式会社SG BIO HEALTH 代表取締役 金成吉(キム・ソンギル)のコメント

「日本は世界で最も高齢化が進んでいる市場であり、当社の転倒予防技術が最も必要とされる場所だと確信しています。CIG株式会社とのパートナーシップを通じて、日本の皆様がいつまでも自分の足で健康に歩き続けられるよう貢献してまいります。」





製品規格

▲本日より「楽天市場」で公式販売開始。日本全国へ革新的なヘルスケアを届ける。

なお、専用アプリケーションの日本語版も近日中に公開を予定しており、より高度な歩行管理サービスの提供を目指しています。









■製品概要・販売ページ

商品名 ： Gait Balance(ゲイトバランス)歩行バランス補正サポーター

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/gait-balance/









【会社概要】

製造元 ： 株式会社SG BIO HEALTH

公式サイト ： http://www.sgbiohealth.com/

日本総括・販売元： CIG株式会社

公式サイト ： https://choigo.co.jp/