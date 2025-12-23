社員証や診察券などのカード印刷を手がける、株式会社研美社(本社：大阪府大阪市都島区、代表取締役社長：中田 逸郎)は、自社が取り組むデジタル商材を体験できるデジタルコンテンツショールーム「The CORNER」を東京・八丁堀の東京営業所1Fに開設します。

本施設は2026年1月にオープンを予定しており、カードとデジタルを組み合わせた新しい活用方法を紹介する場として運営します。ショールームでは、デジタル名刺やNFCカード、アプリ連携コンテンツなど、研美社が展開するデジタル商材を“見て・触って・試せる”形で展示します。



■開設の背景

カードを取り巻く環境が変化する中、研美社ではカード印刷の技術を活かしながらデジタル商材の開発を進めてきました。今回のショールームは、そうした取り組みを実際に体験していただくための場として開設するものです。


デジタル商材を体験できるショールーム(内観)


「The CORNER」入口



■主な展示・体験内容

ショールームでは、以下のデジタル商材を体験できます。

・デジタル名刺　　　　　　　　：nearbycard

・NFCカード　　　　　　　　　 ：URLcard

・NFC/ICを活用したボードゲーム：アニマルピコタッチ

カードに触れるだけで情報が広がる“カード×NFC”の仕組みを、実際に操作しながらご覧いただけます。



■対象

企業担当者、クリエイター、デザイナー、学生、地域の方々、推し活ユーザーなど、どなたでも見学いただけます。



■所在地・アクセス

所在地　：〒104-0032　東京都中央区八丁堀2丁目20-9 八丁堀FRONT 1F

営業時間：10:00～17:00

アクセス：東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」B1出口より徒歩1分



■今後の展望

ショールーム「The CORNER」は、NFCを通じたデジタル商材を体験していただくことで、人と人とが繋がる場として運営してまいります。

様々なイベントやアイデアを「The CORNER」から発信して参りますので、乞うご期待ください。



■会社概要

会社名　： 株式会社研美社

代表者　： 代表取締役社長　中田 逸郎

所在地　： 【大阪本社】

　　　　　 〒534-0025

　　　　　 大阪府大阪市都島区片町1-5-13 大手前センチュリービル5F・B1F

　　　　　 【東京営業所】

　　　　　 〒104-0032

　　　　　 東京都中央区八丁堀2丁目20-9 八丁堀FRONT 1F・2F

設立　　： 1986年5月22日

事業内容： プラスチックカード印刷事業、ICカード販売及び印刷

資本金　： 1,500万円

URL　　 ： https://kenbisha-card.com/ (カード事業専門サイト)


ロゴ