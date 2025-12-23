令和7年12月1日(月)から令和8年2月28日(土)の期間、秋田県で実施される体験・アクティビティがお得に遊べる割引キャンペーン「秋田冬アソビ割」が開催中です。

最大50％OFFでお得に体験・アクティビティができるのは、この期間だけですので、ぜひこの機会に冬の秋田をお楽しみください。

秋田県では冬の観光キャンペーンも開催中ですので、秋田県ならではのアクティビティ、温泉、小正月行事に触れながら冬の秋田を旅してみては。





秋田冬アソビ割バナー





▼秋田冬アソビ割 | 誰と行く？冬の秋田

https://akita-hottokenai.jp/akitafuyuasobi









■「秋田冬アソビ割」概要

実施期間：令和7年12月1日(月)～令和8年2月28日(土)

対象施設：県内の観光体験施設やスキー場など

割引率 ：(1)体験コンテンツ商品

平日：50％ 休日：25％(最大割引：6,000円)

(2)スキーパック商品

平日：50％ 休日：25％(最大割引：5,000円)









■おすすめの商品をご紹介！

＜スキーパック商品＞

秋田冬アソビ割～たざわ湖スキー場リフト1日券＆レンタル(5,000円分)

場所 ：たざわ湖スキー場

所在地：秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73-2

金額 ：10,300円～(税込)／大人(中学生以上)1人

※「秋田冬アソビ割」利用で平日50％OFF、休日25％OFFとなります。

※料金にはリフト1日券、レンタル利用券(5,000円分)が含まれます。

内容 ：たざわ湖スキー場のリフト1日券とレンタル利用券1,000円分5枚綴りのパック商品です。この機会にスキー・スノーボードを満喫してください！

※次回に残券を繰越利用できますが、平日券を休日にご利用いただけません。





◆レンタル事前予約について

たざわ湖スキー場ホームページからレンタル同意書の内容をご確認の上、事前申し込みフォーム(excel)を作成してメール( school@tazawako-ski.com )またはFAX(0187-46-2661)にて申し込み、チケットはリフト券売り場でお受け取りください。

※1,000円未満のお釣りはでません。





＜体験コンテンツ商品＞

太鼓を叩いて一緒にステージを楽しもう！祭ステージ「This is Akita」

場所 ：あきた芸術村

所在地：秋田県仙北市田沢湖卒田早稲田430

金額 ：3,600円～(税込)／大人1人

※「秋田冬アソビ割」利用で平日50％OFF、休日25％OFFとなります。

内容 ：太鼓や提灯で一緒に祭ステージに参加できる体感型アトラクション！

なまはげや西馬音内盆踊りなどの秋田の祭りに触れることができます。

角館祭りのやま行事をイメージした舞台美術や迫力の紙吹雪は圧巻の体験です！

世界一位の田沢湖ビール(ミニおつまみ付き)も味わえる格別なひとときです。









※予算の上限に達した場合は当該期間にかかわらず販売を終了します。

※商品の詳細は秋田県冬の観光キャンペーン特設サイト内「Activity秋田冬アソビ割」のページをご確認ください。

▼秋田冬アソビ割 | 誰と行く？冬の秋田

https://akita-hottokenai.jp/akitafuyuasobi









【お問い合わせ先】

秋田県 観光文化スポーツ部 誘客推進課

担当：柏谷(かしわや)

TEL ：018-860-2261