SHIBATIRE「シバタイヤ」の販売を行う柴田自動車株式会社(所在地：岐阜県加茂郡坂祝町、代表者：柴田 達寛)は、2026年1月9日(金)～11日(日)に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2026」に出展いたします。期間中は、SHIBATA RACING TEAMの車両や当社タイヤやパーツを実際に見ていただけ、担当と相談する事も出来ます。





告知画像





SHIBATIRE【RYDANZ TOPRANK】

ホール9(北ホール)ブース番号：959





ブースイメージ





■展示概要

※展示については予告なく変更となる場合がございます。最新情報は公式SNSの発表をご覧ください。

【展示車両】

・D1GP参戦車両 MOTUL GR86 SHIBATIRE #31

・TOPRANK展示車両









【展示商品】

SHIBATIRE× RYDANZ製品









【イベント】

〇『2026年度SHIBATA RACING TEAM』体制発表

出演：蕎麦切 広大 MC：鈴木 学

9日12:00-12:30

10日16:30-17:00

11日12:00-12:30





蕎麦切 広大





鈴木 学





〇『どぐら×シバタイヤ なぜ俺がタイヤのインフルエンサーに？』裏側全部しゃべります

出演：どぐら(プロゲーマー)、SHIBATIRE CMO

9日 15:00-16:00





〇『日産車について』 田村 宏志氏、松田 次生氏トークショー

出演：田村 宏志、松田 次生、柴田(柴田自動車代表)、五十嵐(トップランク代表)

10日17:30-18:15





田村 宏志





松田 次生





〇『コラボライブステージ』Doul、SO-SO SPECIAL Mini Live

出演：Doul、SO-SO

また、D1GP人気ドライバー蕎麦切広大選手のサイン会、アンバサダーのSHIBATIRE GIRLSの来場を予定しております。皆さまのご来場を楽しみにしております。

※イベントの実施、開催日時は予告なく変更となる場合がございます。









【SHIBATIRE GIRLS】

あらた 唯 X： @arata_yui_ Instagram： arata_yui_

渡川 もも X： @togawa_momo Instagram： togawa_momo

米倉 みゆ X： @0630_miyu_ Instagram： yone__miyu630

佐々木 美乃里 X： @sasakiminori_X Instagram： sasakiminori_









【グッズ販売】

SHIBATA RACINGTEAMの商品を販売予定









■東京オートサロンとは

1983年、日本のカスタムカー文化を国内外に発信するべくスタート。2020年には30万人以上のクルマファンが集まるイベントへと成長し、いまでは「年に一度のカスタムカーの祭典」として、今回43回目を迎えます。幕張メッセ全館を使用して様々なジャンルの車両が展示されるだけでなくパーツやグッズなどの販売、屋外会場でのレーシングカーデモランや豪華アーティストのライブステージなど自動車ファンはもちろん、家族連れでも十分に楽しめるビッグイベントにまで発展しています。

URL https://www.tokyoautosalon.jp/2026/









■会社概要

商号 ： 柴田自動車株式会社

代表者 ： 柴田 達寛

所在地 ： 〒505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩1081

設立 ： 1999年6月

事業内容： 自動車、自動車部品関連商品の販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.r31house.co.jp/