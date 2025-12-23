有限会社キットカット(本社：滋賀県大津市、代表取締役：横江誠二、以下「キットカット」)は、国内代理店を務めるゲーミングキーボードブランド「Akko」より、キャラクター性やイメージカラーを通して「KizunaAI」の世界観をそのまま、あなたの机の上で感じることのできる、Akko製ゲーミングキーボード「Akko FUN60 KizunaAI Special Edition」および「Akko FUN87 KizunaAI Premium Edition」(数量限定)の予約受付を、12月23日(火)より開始いたします。





KizunaAI描き下ろしデザイン





「それでもつながりたい、あなたを知るために」をテーマに活動するバーチャルビーイングにしてアーティストである「KizunaAI」とAkkoの特別コラボゲーミングキーボードは、「テクノロジー × デジタルカルチャー」をテーマに、“アイちゃんのいる日常”を届けることを目指して開発されました。キーボードを入力デバイスではなく、生活に寄り添うパートナーとして設計したモデルです。

本モデルは、KizunaAIの世界観を詰め込んだ特別デザインを採用。アイコンやモチーフを随所に配置し、明るく前向きなキャラクター性を表現しています。配色は「ピンク × ホワイト」を基調とし、ひと目でアイちゃんを感じられる仕上がりです。





KizunaAI×Akko コラボゲーミングキーボード

製品外観(Akko FUN60 KizunaAI Special Edition)

製品外観(Akko FUN87 KizunaAI Premium Edition)





■製品情報

・Akko FUN60 KizunaAI Special Edition

メーカー希望小売価格(税込)：9,980円





・Akko FUN87 KizunaAI Premium Edition

メーカー希望小売価格(税込)：19,980円









■主な特徴

・KizunaAI(キズナアイ)の世界観を形にした特別デザイン

アイコン・モチーフを多数採用し、明るく前向きなキャラクター性をキーキャップの細部に表現。

「ピンク × ホワイト」を基調とした配色で、ひと目でアイちゃんを感じられる仕上がり。





世界観を形にした特別なデザイン





・5面昇華印刷と豊富なノベルティキーキャップ

難易度の高いPBT「5面昇華印刷」で、KizunaAI(キズナアイ)のカラーリングやモチーフを1キーずつ繊細に再現。さらに多彩なノベルティキーキャップを付属し、落ち着いたスタイルから可愛い系まで、自分だけの“アイちゃん”デスクを自由に構築可能。





ノベルティキーキャップ





・描き下ろしデザインを使用した特別なパッケージ

本コラボキーボード専用に描き下ろされたデザインを使用した、特別仕様のパッケージを採用しています。

さらに「FUN87 KizunaAI Premium Edition」では、パッケージにUVコーティングとラミネート加工を施し、質感と耐久性を高めた仕上がりとなっています。





パッケージと付属品一覧





・初回限定特典

「FUN87 KizunaAI Premium Edition」をご予約いただいた方には、特典として限定仕様キーキャップが付属した「キーホルダー型スイッチテスター」をプレゼントいたします。





キーホルダー型スイッチテスター





■製品仕様





製品仕様





■予約開始日

2025年12月23日(火)11時









■予約分販売開始日

2026年3月31日(火)









■製品サイト

https://www.akkogear.jp/kizuna-ai-keyboard









■販売サイト

・kitcut+オンラインストア：

https://store.kitcut.co.jp/products/akko-kizunaai-keyboard





・キットカット Amazon店：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G39189M1





・キットカット 楽天市場店：

https://www.rakuten.co.jp/kitcut/contents/ep/kizunaai/





・キットカット Yahoo!ショッピング店：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ec-kitcut/ka.html









■販売店舗

・PCワンズ(大阪 日本橋)

・TSUKUMOeX.(東京 秋葉原)

・DEPOツクモ札幌大谷地店(札幌)

・ツクモ福岡店(福岡)

・TSUKUMO デジタル・モバイル館(名古屋)









【KizunaAI（キズナアイ）とは】

2016年に活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber。

キャラクターでありながらタレントとして活躍し、マルチな活動を通じてVTuber市場の拡大を牽引した。

2022年より無期限活動休止に入り、3年間のスリープ期間を経て、2025年2月26日に活動を再開。

「世界中の人とつながりたい」という想いのもと、言語の壁を越えられる"音楽"を中心に活動を展開している。





・公式サイト： https://kizunaai.com/





KizunaAI Logo





【Akkoとは】

Akkoはデザインを重視した革新的な周辺機器ブランドを構築するために中国深センにて2016年に設立されました。ライフスタイル型ゲーム周辺機器をコンセプトに「周辺機器を単なる道具以上のものにする」というミッションに意欲を燃やしています。

Akkoはキーボードだけでなく、そのスイッチやキーキャップ、DIYキット、ケーブルなどキーボードを構成するあらゆるパーツを提供しています。Akkoは堅牢で一貫したサプライチェーンに支えられ、世界で最も多様なキーボードレイアウトを取り揃えたブランドのひとつです。

Akkoの使命は、すべてのユーザーが希望の色、レイアウト、スイッチを見つけやすく、選択しやすくすることです。

・公式サイト： https://en.akkogear.com/

・日本公式X ： https://x.com/AkkogearJP





Akko Logo





【キットカットとは】

キットカットは、世界的に有名なテクノロジー企業のリセラーとして、滋賀県大津市にて1992年に創業されました。黎明期から販売、修理を手がけ、関西圏のユーザーの駆け込み寺として認知されておりました。

また、インターネットが普及する以前から雑誌等での通信販売を積極的に行い、日本全国のユーザーに製品をお届けしてまいりました。1994年からは自社オンラインストア、2004年から楽天市場への出店を皮切りに、Amazon、Yahoo!ショッピングにて、店舗を展開しております。

長年の通信販売での実績、取扱製品の特徴を確実にアピールできる知識と技術力、自社システムによる迅速なサプライチェーンの実現、この3本柱がキットカットの強みです。

お客様の生活をより充実させ、快適にするサポートができるように。お客様の大きな期待を満たせるように。キットカットはそんな思いを込めて、日々営業しております。





公式サイト ： https://www.kitcut.co.jp

公式X ： https://x.com/kitcut_live

公式Instagram： https://www.instagram.com/kitcut_live/









