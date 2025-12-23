株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、目の不快感を和らげる機能性関与成分※2配合『明々源』を機能性表示食品にリニューアルし、2026年2月19日(木)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて発売いたします。





『明々源』2,800円(税込)

『明々源』粒

3つの機能性関与成分





商品名：『明々源』／粒重量：25.5g(0.425g×60粒)、内容物15g(0.25g×60粒)／価格：2,800円(税込)





食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。









『明々源』は、ビルベリー果実を100％使用したビルベリーエキス、マリーゴールドから抽出されたルテインを配合した機能性表示食品です。ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能とパソコンやスマートフォンなどのモニター作業で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和することが報告されています。ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を増やす働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光ストレスから目を保護し、コントラスト感度(ぼやけの軽減によりくっきり見る力)を改善する機能、また健常な高齢者の加齢に伴い低下する判断力※3や注意力※4を維持する機能があると報告されています。見る健康に必要な3種のビタミンB群(ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12)、摂取した栄養素の働きをサポートする黒胡椒抽出物(ピぺリン)を配合。日々の生活の中で、酷使しがちな目の健康維持をサポートします。飲みやすく、体内で溶けやすいソフトカプセル採用で体内での吸収を助けます。









≪ハーバー 内外美容(R)≫

「HABA(ハーバー)」の社名はHealth Aid Beauty Aidの略で、「美と健康を助ける」ことを意味しています。ハーバーは創業以来、美しさに

は内側と外側からのケアが重要であると考え、「内外美容」を提唱しています。美と健康は切り離して考えることはできません。肌の美しさ

も同様、自然から授かった力を大切にし、健康に保つことで、いきいきと輝かせます。





※1機能性関与成分(ビルベリー由来アントシアニン)の研究報告 ※2 ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン ※3 変化する状況に応じて適切に対処したり、推論したりする能力 ※4 一つのことに集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力









≪『明々源』 商品概要≫

□商品名 ：明々源

□発売日 ：2026年2月19日(木)

□内容量 ：25.5g(0.425g×60粒)

内容物： 15g(0.25g×60粒)

□価格 ：2,800円(税込)

□一日摂取目安量：2粒

□摂取の方法 ：目安量を守り水などと一緒にお召し上がりください。





□商品特長

1. 3つの機能性関与成分「ビルベリー由来アントシアニン」「ルテイン」「ゼアキサンチン」を配合した

機能性表示食品にリニューアル。5つの機能で目の健康を助けるサプリメントです。

【5つの機能】(1)ピント調節機能 (2)目の潤いサポート (3)目の疲労感緩和

(4)光ストレスから目を保護 (5)コントラスト感度の改善

2. サポート成分として、目の健康に欠かせないビタミンB群(ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12）を配合。

さらに黒胡椒抽出物(ピぺリン)が同時に摂取した栄養素の働きをサポート。

3. 飲みやすく、体内で溶けやすいソフトカプセルを採用。体内での吸収を助けます。





【機能性表示】

本品にはビルベリー由来アントシアニンとルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能とパソコンやスマートフォンなどのモニター作業で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和することが報告されています。ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を増やす働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光ストレスから目を保護し、コントラスト感度(ぼやけの軽減によりくっきり見る力)を改善する機能、また、健常な高齢者の加齢に伴い低下する認知機能の一部である判断力(変化する状況に応じて適切に対処したり、推論したりする能力)、注意力(一つのことに集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力)を維持する機能があることが報告されています。





【届出番号：J379】

●医薬品ではありません。

●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。

●疾病に罹患している者は医師に、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に摂取について相談してください。

●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

※本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。

届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。





□栄養成分表示 [2粒(0.85g)当たり]

エネルギー 4.8kcal、たんぱく質 0.26g、脂質 0.32g、炭水化物 0.22g、食塩相当量 0～0.015g

[機能性関与成分] ビルベリー由来アントシアニン：43.2mg、ルテイン：10mg、ゼアキサンチン：2mg





□原材料名

食用サフラワー油(国内製造)、ビルベリーエキス、黒胡椒抽出物／ゼラチン、グリセリン、マリーゴールド色素、ミツロウ、リンゴ酸、カカオ色素、ビタミンB6、ビタミンB1、β-カロテン、ビタミンB12

※アレルギー物質 表示対象品目：ゼラチン





□保存方法

直射日光・高温多湿を避け冷暗所に保存してください。





□摂取上の注意

※一日摂取目安量を守ってください。

※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

※食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名をご確認ください。

※開封後はなるべく早めにお召し上がりください。

※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。





【こんな方におすすめ】

・年齢とともに目のお悩みが出てきた方

・パソコンやスマートフォンをよく使う方

・ぼやけが気になる方









