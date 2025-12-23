ICT株式会社(本社：兵庫県姫路市、代表：宇治 貴博)が運営するWordPress脆弱性情報サイト「WPセキュリティ」( https://wpsecurity.jp/ )は、WordPressプラグインの脆弱性情報をユーザーごとに最適化して配信する新サービスを開始しました。

本サービスは、「関係のない通知に埋もれて必要な情報を見落とす」という従来の課題を解決します。利用者が登録したプラグインに関する情報のみを、1日1回まとめてメールで通知。情報のノイズを最小限に抑え、効率的かつ確実なセキュリティ管理を実現します。





『WordPressプラグイン脆弱性情報通知サービス』

https://lp.wpsecurity.jp/





「WPセキュリティ」β版がサービス開始





【背景】

WordPressは豊富なプラグインにより機能拡張が可能な一方で、新しい脆弱性情報が毎日のように公開されています。

WPセキュリティでは、これまで重大性の高い脆弱性を中心にメールマガジンで情報を届けてきました。

しかし、従来のメールマガジンでは以下の課題がありました。

・関係のない情報に埋もれてしまい、必要な脆弱性を見落とすリスク

・通知が多すぎて、毎日の確認作業に負担がかかる

これらを解決するべく、必要なプラグイン情報だけを届けるパーソナライズ型通知サービスを開発しました。









【サービスの特長】

●必要な情報だけをお届け

登録したプラグインに限定して最新の脆弱性情報を配信します。セキュリティ管理を効率的かつシンプルに行えます。

●1日1回まとめて通知

対象プラグインに新しい脆弱性があった場合のみ、1日1回メールでまとめてお知らせ。毎日の確認作業から解放されます。

●簡単で直感的な登録

通知を受け取りたいプラグインは検索して選ぶだけで登録でき、β版では10件まで登録可能です(今後は上限を拡張した有料プランも検討中)。

●Webで詳細情報を確認可能

専門サイト「WPセキュリティ」に掲載される脆弱性情報が元となり、メール内のURLから詳細や対応方法を確認できます。

●β版は無料で利用可能

本サービスは現在β版として提供されており、ユーザーは費用負担なく利用できます。





サービスの特長





【ご利用方法】

1. サイトの登録ページでメールアドレスを入力してアカウントを作成します。

2. 通知を受け取りたいプラグイン名を検索して選択し、最大10件まで登録します。

3. 登録したプラグインに関する脆弱性情報が公開された場合に、1日1回まとめてメールで通知されます。









【主なFAQ】

Q1：どのような情報が通知されるのか

ユーザーが登録したWordPressプラグインに関する新たな脆弱性情報が公開された際、プラグイン名と詳細情報へのWPセキュリティ記事URLをメールでお知らせします。

Q2：登録できるプラグイン数の上限

現在は最大10件まで登録でき、今後上限を拡張する可能性があります。

Q3：通知タイミング

登録しているプラグインに新しい脆弱性情報があった場合にのみ、1日1回まとめてメールが配信されます。

Q4：利用料金

β版のため、無料でご利用いただけます。









【今後の展望】

β版のリリースにより、ユーザーがどのプラグインにどれだけ関心を持ち、どのような通知を求めているかを検証します。

利用状況やフィードバックを踏まえ、対象プラグイン数の拡大や通知方法の改善、有料プランの導入など、さらなる機能強化を計画しています。

また、脆弱性情報の提供範囲をWordPressのテーマやコアファイルにも広げることも検討中です。









【ご利用開始方法】

本サービスの詳細および登録方法は、以下のサービス紹介ページをご覧ください。

https://lp.wpsecurity.jp/









【ICT株式会社について】

ICT株式会社は、中小企業のDXを支える「実行力あるパートナー」として、AI・クラウド・セキュリティ等の先端技術を活用したITソリューションを提供しています。

顧客と同じ目線で課題に向き合い、要件定義から運用まで一貫して支援する伴走スタイルが特長です。

ISMS認証取得済みの安全な運用体制のもと、東京・大阪・兵庫を中心に、実際の業務改善と長期的な成長にコミットするITサービスを提供しています。





ICT株式会社





【会社概要】

社名 ： ICT株式会社

所在地 ： 兵庫県姫路市東雲町5-6-2 電交社ビル2階

代表取締役： 宇治 貴博

事業内容 ： クラウド技術を基盤としたITソリューションによる、企業のDX推進サポート

設立 ： 2005年4月6日

HP ： http://www.ictinc.co.jp/