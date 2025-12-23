WordPressプラグインの脆弱性通知をあなた専用に――「WPセキュリティ」β版がサービス開始
ICT株式会社(本社：兵庫県姫路市、代表：宇治 貴博)が運営するWordPress脆弱性情報サイト「WPセキュリティ」( https://wpsecurity.jp/ )は、WordPressプラグインの脆弱性情報をユーザーごとに最適化して配信する新サービスを開始しました。
本サービスは、「関係のない通知に埋もれて必要な情報を見落とす」という従来の課題を解決します。利用者が登録したプラグインに関する情報のみを、1日1回まとめてメールで通知。情報のノイズを最小限に抑え、効率的かつ確実なセキュリティ管理を実現します。
『WordPressプラグイン脆弱性情報通知サービス』
【背景】
WordPressは豊富なプラグインにより機能拡張が可能な一方で、新しい脆弱性情報が毎日のように公開されています。
WPセキュリティでは、これまで重大性の高い脆弱性を中心にメールマガジンで情報を届けてきました。
しかし、従来のメールマガジンでは以下の課題がありました。
・関係のない情報に埋もれてしまい、必要な脆弱性を見落とすリスク
・通知が多すぎて、毎日の確認作業に負担がかかる
これらを解決するべく、必要なプラグイン情報だけを届けるパーソナライズ型通知サービスを開発しました。
【サービスの特長】
●必要な情報だけをお届け
登録したプラグインに限定して最新の脆弱性情報を配信します。セキュリティ管理を効率的かつシンプルに行えます。
●1日1回まとめて通知
対象プラグインに新しい脆弱性があった場合のみ、1日1回メールでまとめてお知らせ。毎日の確認作業から解放されます。
●簡単で直感的な登録
通知を受け取りたいプラグインは検索して選ぶだけで登録でき、β版では10件まで登録可能です(今後は上限を拡張した有料プランも検討中)。
●Webで詳細情報を確認可能
専門サイト「WPセキュリティ」に掲載される脆弱性情報が元となり、メール内のURLから詳細や対応方法を確認できます。
●β版は無料で利用可能
本サービスは現在β版として提供されており、ユーザーは費用負担なく利用できます。
【ご利用方法】
1. サイトの登録ページでメールアドレスを入力してアカウントを作成します。
2. 通知を受け取りたいプラグイン名を検索して選択し、最大10件まで登録します。
3. 登録したプラグインに関する脆弱性情報が公開された場合に、1日1回まとめてメールで通知されます。
【主なFAQ】
Q1：どのような情報が通知されるのか
ユーザーが登録したWordPressプラグインに関する新たな脆弱性情報が公開された際、プラグイン名と詳細情報へのWPセキュリティ記事URLをメールでお知らせします。
Q2：登録できるプラグイン数の上限
現在は最大10件まで登録でき、今後上限を拡張する可能性があります。
Q3：通知タイミング
登録しているプラグインに新しい脆弱性情報があった場合にのみ、1日1回まとめてメールが配信されます。
Q4：利用料金
β版のため、無料でご利用いただけます。
【今後の展望】
β版のリリースにより、ユーザーがどのプラグインにどれだけ関心を持ち、どのような通知を求めているかを検証します。
利用状況やフィードバックを踏まえ、対象プラグイン数の拡大や通知方法の改善、有料プランの導入など、さらなる機能強化を計画しています。
また、脆弱性情報の提供範囲をWordPressのテーマやコアファイルにも広げることも検討中です。
【ご利用開始方法】
本サービスの詳細および登録方法は、以下のサービス紹介ページをご覧ください。
https://lp.wpsecurity.jp/
【ICT株式会社について】
ICT株式会社は、中小企業のDXを支える「実行力あるパートナー」として、AI・クラウド・セキュリティ等の先端技術を活用したITソリューションを提供しています。
顧客と同じ目線で課題に向き合い、要件定義から運用まで一貫して支援する伴走スタイルが特長です。
ISMS認証取得済みの安全な運用体制のもと、東京・大阪・兵庫を中心に、実際の業務改善と長期的な成長にコミットするITサービスを提供しています。
ICT株式会社
【会社概要】
社名 ： ICT株式会社
所在地 ： 兵庫県姫路市東雲町5-6-2 電交社ビル2階
代表取締役： 宇治 貴博
事業内容 ： クラウド技術を基盤としたITソリューションによる、企業のDX推進サポート
設立 ： 2005年4月6日
HP ： http://www.ictinc.co.jp/