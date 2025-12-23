アキレス株式会社(本社：東京都新宿区、社長：日景 一郎)は、子どものための靴「瞬足」ブランドの『「名探偵コナン」キック力増強シューズ」』のプロデュース・製造を2018年に担当しました。この度TVアニメ30周年を記念した再販が決まり、2026年7月からの全国のアニメ・ホビーショップ、量販店等での発売に先立ち、当社ECサイト(アキレスウェブショップ)でも予約受付を開始いたします。





【品番、メーカー希望小売価格、サイズ】

MCO 0010、8,800円(税込)、19.0～24.5cm(21.0cmまでハーフサイズなし)





「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げ、子どもの足に合わせたラスト(足型)設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育(そくいく)思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8,400万足を突破しました。





今回の「名探偵コナン」キック力増強シューズは、主人公の江戸川コナンが使用する阿笠博士の発明品「キック力増強シューズ」をできる限り再現したもので、側面のダイヤル型パーツは回すとキリキリと音が出る仕組みとなっており、作中の動作を体感できるようになっています。また、この商品のために描き下ろされたコナンのイラストを使用した特別カートン、アクリルスタンドも付属しています。当社ECサイト(アキレスウェブショップ)では2025年12月23日(火)から予約受付開始、2026年7月からの発売を予定しております。

※chugaionline(中外鉱業コンテンツ部ECサイト)は、12/19(金)より予約受付しております。





「名探偵コナン」キック力増強シューズ





「名探偵コナン」キック力増強シューズ_アクリルスタンド





「名探偵コナン」キック力増強シューズ_特別カートン





【予約サイト】

○アキレスウェブショップ(アキレス株式会社ECサイト)

予約受付期間：2025年12月23日(火)～2026年1月21日(水)

https://achilles-webshop.com/products/mco0010-r

○chugaionline(中外鉱業コンテンツ部ECサイト)

予約受付期間：2025年12月19日(金)～2026年1月20日(火)

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/conan_shoes/













【名探偵コナン「TV&MOVIE 30YEAR PROJECT」とは？】

1996年にテレビ放送が始まった「名探偵コナン」。

ファンの皆さまの愛に支えられて、長い年月を歩んでこられました。

そして2026年、ついにTVアニメ30周年を迎えます。皆さまに感謝をこめて、様々な施策をご用意しました。

「真実はいつもひとつ！」

公式サイト： https://www.ytv.co.jp/conan30/





名探偵コナン「TV&MOVIE 30YEAR PROJECT」





【製品に関するお問い合わせ先】

お客様相談室

TEL：0120-89-4192