¥µ¥é¥À¡¦¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖGONNA DAYS(¥´¥Ê¥Ç¥¤¥º)¡×(±¿±Ä¡§Mr. LAND ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÒÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì¾ÄÍ Îá¡Ó)¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖGONNA DAYS ¤Î¤ª¤»¤Á Special Selection 2026¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÇÀ±à¤ÎÀ¾ÍÎÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë 2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê¡¢¿·ºî¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó¡Ö¥±ー¥ë¤È¥Ïー¥Ö¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ë¡×¡Ö¥Ù¥êー¡õ¥±ー¥ë¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¥Áー¥º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥é¥À¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£GONNA DAYS ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿À¾ÍÎÌîºÚÃæ¿´¤ÎÍÎÉ÷¤ª¤»¤Á¤È¿·¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡GONNADAYS ¤Î¤ª¤»¤Á Special Selection 2026
Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢GONNA DAYS½é¤Î¡È¤µ¤¤É¤ê¤ª¤»¤Á¡É¡ÖGONNA DAYS ¤Î¤ª¤»¤Á Special Selection 2026¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç°é¤Æ¤¿À¾ÍÎÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÁ°Æü¤«¤éÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤ß¡¢ÈÎÇäÅöÆü¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡È½ÐÍèÎ©¤Æ¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤ª¤»¤Á¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó9ÉÊ¤òºÌ¤êË¤«¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢GONNA DAYS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤ÈÈ¢¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤«¤é¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿·ºî¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤º¤ÄÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§GONNA DAYS¤Î¤ª¤»¤Á Special Selection 2026ÈÎÇäÆüÄø¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ) ¢¨2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¡¦2Æü(¶â)¤ÏµÙ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¡§\3,240(ÀÇ¹þ)¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÈÎÇäÅöÆü¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¡Ô¹ØÆþÆüÅöÆüÃæ¡Õ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¾¦ÉÊ ¢¨2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～ÈÎÇä
¥±ー¥ë¤È¥Ïー¥Ö¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ë
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥½ー¥¹¡È¥Á¥ß¥Á¥å¥ê¥½ー¥¹¡É¤ò¡¢GONNA DAYS¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥Ö¤È¹á¿ÉÎÁ¡¢¥Ó¥Í¥¬ー¤ò¥±ー¥ë¥Úー¥¹¥È¤È¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡¢¥Á¥ê¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¤Û¤É¤è¤¤¿ÉÌ£¤ò¤¤«¤»¤¿¥½ー¥¹¤ò¼ê±©¸µ¤ËÃúÇ«¤ËÙæ¤ß¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥°¥ê¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥±ー¥ë¤Ï¡¢±ö¸ÕÜ¥¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥¥ó¤ÎÆù½Á¤Ç·Ú¤¯¥½¥Æー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ìÌ£¤¬¤Û¤É¤è¤¯ÏÂ¤é¤®¡¢É÷Ì£¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î10Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±ー¥ë¤È¥Ïー¥Ö¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ëÈÎÇäÆüÄø¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯2ËÜÆþ¤ê \648(ÀÇ¹þ)
¥Ù¥êー¡õ¥±ー¥ë¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¥Áー¥º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥é¥À ～¥Óー¥Ä¥èー¥°¥ë¥È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°～
GONNA DAYS ¤«¤é½é¤Î¡È¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥é¥À¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥±ー¥ë¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤ÇÌîºÚ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ò¤ÈÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ÒÇÀ±à»º¤Î¥Óー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Óー¥Ä¥èー¥°¥ë¥È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò³«È¯¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¤ê¤ó¤´¿Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¥À¤Ï¤¤¤Á¤´¡¦¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¦ÀÄ¤ê¤ó¤´¤Ê¤É¤Î¿ð¡¹¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤òìÔÂô¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¶ìÌ£¤Î¤¢¤ë¥±ー¥ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î ¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤Î¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÅÌ£¡¦»ÀÌ£¡¦¶ìÌ£¤òÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ù¥êー¡õ¥±ー¥ë¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¥Áー¥º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥é¥À ～¥Óー¥Ä¥èー¥°¥ë¥È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°～ÈÎÇäÆüÄø¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä \1,188(ÀÇ¹þ)
¢¡ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó
¢¡ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ãGONNA DAYSÅìµÞµÈ¾Í»ûÅ¹¡ä¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～20:00 ¢¨2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¡¦2Æü(¶â)¤ÏµÙ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û070-1307-6039¡Ú½» ½ê¡Û¢©180-8519 ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ® 2-3-1 ÅìµÞÉ´²ßÅ¹µÈ¾Í»ûÅ¹ B1 ³¬¿©ÉÊ[ÅìµÞ¥Õー¥É¥·¥çー]Æâ
¢¡GONNA DAYS¤È¤Ï
GONNA DAYS¤Ï¡È¤è¤êË¤«¤ÇºÌ¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ò¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¾ÍÎÌîºÚ¤ò¼ç¼´¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯¤ÈÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤ÎÎ®¹Ô¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿©À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À¾ÍÎÌîºÚ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Ë¼«¼ÒÇÀ±à¡ÖMr.¥Ù¥¸¤í¤Ù¤§ー¡×¤ò³«±à¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ À¾ÍÎÌîºÚ¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤ÇÌîºÚ¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¯¡¢±ÉÍÜ²Á¤â¹â¤¤¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÍÎÌîºÚ¤ò¤È¤êÆþ¤ì¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤òGONNA DAYS¤ÏÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÖGONNA¡×¤ÎÀº¿À¡Ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¿©À¸³è¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½»½ê¡ÛÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ¶¿å3-9-9 1F¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û11:00-18:30¡Ú±Ä¶ÈÆü¡Û¶â¡¦ÅÚÍËÆü ¢¨ºÇ¿·¤Î±Ä¶È¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÏInstagram¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ÚTEL¡Û03-6273-4518¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó¡ä¡ÚHomepage¡Ûhttps://gonnadays.com¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/gonnadays¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/@gonnadays¡ÚTikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@gonna_days
¢¡À¾ÍÎÌîºÚ¤òºî¤ë¼«¼ÒÇÀ±à¡ÖMr.¥Ù¥¸¤í¤Ù¤§ー¡×
ÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«¼ÒÇÀ±à¡ÖMr.¥Ù¥¸¤í¤Ù¤§ー¡×¤Ç¤Ï¡¢À¾ÍÎÌîºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Íµ¡¤ÎÎ¤¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÚÃÏ¤ÇÃúÇ«¤ÊÌîºÚºî¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ±à¤Î¤¢¤ëÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Ï¡¢ËÌÁíÂæÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÌîºÚ¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£ÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êºî¶È¤ÇÁðÈ´¤¤â¹Ô¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌîºÚ¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/mr.vegerobe