閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」では、淡路島の新鮮野菜を集めた屋外マルシェや、季節に合わせた体験型イベント、子どもも大人も楽しめるワークショップなど、島の恵みを体験できるマーケット『Awaji Grace Market』を昨年より開催。そしてこの度、淡路島の冬を満喫できる特別企画『Awaji Grace Market: Winter Edition』を12月28日（日）より開催いたします。URL：https://nojima-scuola.com/news/primary/13117/

会場では、寒い季節にぴったりな「焼き芋」などの旬の味覚を提供。さらに、「のじまベーカリー」自慢のラスク詰め放題やパンが入った“お楽しみ袋”、地元農家が育てた旬野菜など、冬ならではの食体験企画が並びます。

また、「リフティング」「縄跳びの二重跳び」「立ち幅跳び」など、親子で楽しめる多彩なスポーツ体験を用意しています。さらに、昔から親しまれている「吹き戻し」をオリジナルで作成できるワークショップなど、世代を超えて楽しめる体験も充実。

イベント当日に3,000円以上お買い上げの方は、ハズレなしの抽選会に参加可能。淡路島名産・玉ねぎ詰め放題をはじめ、淡路島の魅力が詰まった景品を用意。他にも、親子で挑戦できる淡路島やのじまスコーラに関するクイズラリーも実施し、家族みんなで存分に楽しみながら学べる内容になっています。

2025年から2026年にかけて、のじまスコーラで笑顔あふれるひとときをお過ごしください。

■『Awaji Grace Market: Winter Edition』 概要

日時：12月28日（日）、2026年1月25日（日）、2月22日（日）10：30～15：00 場所：のじまスコーラ 芝生広場（兵庫県淡路市野島蟇浦843）※雨天の場合、店内にて開催内容：◇ハズレなしの抽選会 ※当日のじまスコーラでご購入いただいたレシートを提示いただき、3,000円毎に1回実施（上限3回）◇マルシェ：淡路島産新鮮野菜、焼き芋、お楽しみ袋（ベーカリー）の販売◇ワークショップ：・のじまスコーラオリジナルイベント「スポーツチャレンジ」／300円（税込）・自分だけの吹き戻しの作成体験／750円（税込）・のじまベーカリーのラスク詰め放題／500円（税込）・のじまスコーラ周遊クイズラリー／300円（税込）◇ブース：淡路島の豊な恵みを支えている“かいぼり”のパネル設置 備考：上記内容は変更になる可能性がありますHP：https://nojima-scuola.com/Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola/ お問合せ：のじまスコーラ（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-82-1820

