ÀÄ¿¹ーÅìµþ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ª¤Ý¤³¤Ý¤³¥¯¥é¥Ö¤¬ºÂ¡¦¹â±ß»û¤Ë¤Æ¡Øhome～¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿～¡Ù¤ò¾å±é
¤Ý¤³¤Ý¤³¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¡¢¿·½Õ¸ø±é¡Ç26 AOMORI¡ßPOCOPOCO¡Øhome～¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿～¡Ù¤¬2026Ç¯1·î13Æü (²Ð) ～ 2026Ç¯1·î18Æü (Æü)¤ËºÂ¡¦¹â±ß»û£±¡ÊÅìµþÅÔ ¿ùÊÂ¶è ¹â±ß»ûËÌ 2-1-2¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¼ï¤«¤é°é¤Æ¤Æ£±Ç¯£·¥ö·î¡¢¡Öhome¡×ÉñÂæ²½
¡ÖÀÄ¿¹¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÉñÂæ¤ò¡ª¡×¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¹°Á°»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¸É®²È¡¢À¤ÎÉ·¼¤¬½é¤á¤Æµº¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢ÀÄ¿¹»Ô½Ð¿È¤Î±é½Ð²È¤Çºî²È¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°¾åÍÛ±Ê¤Î±é½Ð¤Ç¡¢¹°Á°¡¢ÀÄ¿¹¡¢Åìµþ¤È·Ò¤®¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤ëÉñÂæ¡Öhome¡×¤¬¡¢ÀÄ¿¹¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¡ÚºÂ¡¦¹â±ß»û£±¡Û¤Ë¤Æ¾å±é¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏºòÇ¯£´·î¡¢¹°Á°¤ì¤ó¤¬ÁÒ¸ËÈþ½Ñ´Û¤Î½éÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢10·î¤Ë¤Ï¹°Á°¾ºÅ·¶µ²ñ¤Ç²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡¢11·î¤Ë¤Ï¹°Á°»Ô¤Î¥¹¥Úー¥¹¥Ç¥Í¥¬¤Ç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï5·î¤ËW¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤ÎÉñÂæ²½¤òÈ¯É½¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¹°Á°¤ì¤ó¤¬ÁÒ¸ËÈþ½Ñ´Û¤ÇºÆ¤ÓÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢9·î¤ÎÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¿¢ºÏ150¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¥á¥ó¥Ðー¤Ç²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡ÖÎø¤¹¤ë¤ê¤ó¤´¡¢³¤¤ò¤ï¤¿¤ë¡×¤ò¾å±é¤·¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÅìµþ¤Ç¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ï¤Þ¤°é¤Æ¤ë±é·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í
①ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¿¢ºÏ150¼þÇ¯µÇ°¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×»ö¶È¡¡～ÀÄ¿¹¤¬ÉñÂæ¤Î¤ê¤ó¤´¤ÎÊª¸ì～ËÜºî¤Ï¡¢ÄÅ·Ú¤Î¤ê¤ó¤´¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£µº¶Ê¤ÏºòÇ¯¤Î·àºî²È¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¤ÇÁ´¹ñ188ËÜ¤Î±þÊçºî¤ÎÃæ¤ÇËÌ³¤Æ»ÅìËÌÃÏ¶è¤«¤éÍ£°ì¡¢Âè°ì¼¡ÄÌ²á16ºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹¸ø±é¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¿¢ºÏ£±£µ£°¼þÇ¯µÇ°¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×»ö¶È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤ä¹°Á°»Ô¡¢Æ£ºêÄ®¤Ê¤É¤Î»Ô¤äÄ®¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤ê¤ó¤´±à¤ÇÇÀºî¶È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Âç³Ø¤äÃÏ°è¤Î¸øÌ±´Û¤Ê¤É¤Ç¸ø³«·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤È±é·à¡¢¶µ°é¤ÎÏ¢·È¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡②²Î¤È¥Ô¥¢¥Î¡¢Êý¸À¤ò³Ú¤·¤àÉñÂæÉûÂê¤Ë¡Ö¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·àÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç»Ô½Ð¿È¤Ç¹°Á°»Ôºß½»¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Îkoyomi¤µ¤óºî»ìºî¶Ê¤Î¶Ê¤ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤ê¤ó¤´¤Î±´¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Î¤¬·à¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²Î¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¨¶½±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÀ¸¥Ô¥¢¥Î¤Î¼«Í³¼«ºß¤ÎÈþ¤·¤¤²»¿§¤âÊ¹¤¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄÅ·ÚÊÛ¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¸À»í¿Í¡¢¹âÌÚ¶³Â¤¤ÎÄÅ·ÚÊý¸À»í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£③Åìµþ¤Î»³粼·°¤µ¤ó¤ÈÀÄ¿¹¤Î¥¸¥ç¥Ê¥´ー¥ë¥É¤µ¤ó¡¢Æó¿Í¤Î¡Ö²Î¤¦¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¡×¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÉ¸½à¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¾å±é¡ª¡¡·àÃæ¤Ç²Î¤¦¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤ÎÌò¤ò¡¢Åìµþ¤Î»³粼·°¤µ¤ó¤ÈÀÄ¿¹¤Î¥¸¥ç¥Ê¥´ー¥ë¥É¤µ¤ó¡¢¤ªÆó¿Í¤¬W¥¥ã¥¹¥È¤ÇÌ³¤á¤Þ¤¹¡£»³粼·°¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÉñÂæ½÷Í¥¡¢¤½¤·¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¡¢»³粼¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Öº¯¡¢º§¡×¤Ï2025Ç¯Á°´üÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¡¤ß¤¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤Ç¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¡¢°ìÅÙÊ¹¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼êÌò¤Î»°¾åÍÛ±Ê¤µ¤ó¤ÏÀÄ¿¹¹â¹»½Ð¿È¤Î±é½Ð²È¤ÇÇÐÍ¥¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¤Î·àÃÄ¡Ö¤Ý¤³¤Ý¤³¥¯¥é¥Ö¡×¼çºË¤Ç¡¢2020Ç¯¤ËÆüËÜ±é½Ð²È¶¨²ñ¼ã¼ê±é½Ð²È¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¥Ê¥´ー¥ë¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¡Ö¤ê¤ó¤´Ì¼¡×¥á¥ó¥Ðー¤Ç¸½ºß¤âÀÄ¿¹È¯¥Ý¥Ã¥×¥·¥ó¥¬ー¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸©Æâ³°¤ÇÂç³èÌö¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÉñÂæ¤Ïº£²ó¤¬¤Ê¤ó¤È½éÄ©Àï¡ª¡¡Á´¤¯°ã¤¦Æó¿Í¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢³°ÇÈ»³Ê¸ÌÀ¤µ¤ó¡¢·ª¸¶ÌÐ¤µ¤ó¡¢»³Áü¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î±é·à³¦¤òÃ´¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢µº¶Ê¤òÉ¸½à¸ì¤Ë¤·¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤³¤Ý¤³¥¯¥é¥Ö
2013Ç¯¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÍñ¤ò¤Ý¤³¤Ý¤³»º¤à¥«¥á¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢¡Ö²¶Ã£¤À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¤Ý¤³¤Ý¤³»º¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃË3¿Í¤Î±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£±é½Ð¤Ï»°¾å¤¬Ã´Åö¡£µÓËÜ¤Ï¸ø±é¤´¤È¤Ë»°¾å¡¢¿ù±º¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÃ¯¤«¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦Æ±¤Ç¼¹É®¡£2016～17Ç¯¡¢Æü´Ú¸ø±é¡Ê¼çºÅ¡§¾åÌî¥¹¥È¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡¢2018Ç¯¤ËÀÄ¿¹±é·àº×¤Ë¾·Ã×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï °¦É²¸©Æâ»ÒÄ®¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÆâ»ÒºÂ¡×¤Ë1¥ö·îÂÚºß¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¤¥ó¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£2019～20Ç¯¤Î¼ã¼ê±é½Ð²È¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢±é½Ð¤Î»°¾å¤¬2019Ç¯¤ËÍ¥½¨¾Þ¡¢2020Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µª°ËÔ¢²°¥Ûー¥ë¤Ë¿Ê½Ð¡£½é¤ÎÆ°°÷1,000¿Í¤òÃ£À®¡£±é½Ð²È¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕÅ¯Ìé»á¤äÀ¾Âô±É¼£»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¡¢ÊÌÌò¼ÂºîÉÊ¤Î¾å±é¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢³èÆ°Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ø±é³µÍ×
¤Ý¤³¤Ý¤³¥¯¥é¥Ö¿·½Õ¸ø±é¡Ç26¡¡AOMORI¡ßPOCOPOCO¡Øhome～¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿～¡Ù ¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü (²Ð) ～ 2026Ç¯1·î18Æü (Æü)²ñ¾ì¡§ºÂ¡¦¹â±ß»û£±¡ÊÅìµþÅÔ ¿ùÊÂ¶è ¹â±ß»ûËÌ 2-1-2¡Ë¢£½Ð±é¼Ô ¡»Åìµþ¤ê¤ó¤´ ver.1/13¡¢19¡§301/15¡¢14¡§00¡¿19¡§301/17¡¢18¡§00¿ù±º°ìµ±¡¢ÅÏÊÕË§Çî¡¢»³ºê·°¡¢ÀÖºäËãÆä¡¢»³Áü¤«¤ª¤ê½½²Ï¶Æ»Ë¡¢·ª¸¶ÌÐ¡¢³°ÇÈ»³Ê¸ÌÀ¡»ÄÅ·Ú¤ê¤ó¤´ ver.1/16¡¢19¡§301/17¡¢14¡§00»°¾åÍÛ±Ê¡¢ÅÏÊÕË§Çî¥¸¥ç¥Ê¥´ー¥ë¥É¡¢ÀÖºäËãÆä¡¢ÎÓËÜ·ÃÈþ»ÒµþÃ«¾½Ìé¡¢Ä¹Ã«ÀîÅù¡¢Ê¡»Î¸¼£¡»¤ê¤ó¤´¤Î²Ö ver.1/16¡¢19¡§301/17¡¢14¡§00»°¾åÍÛ±Ê¡¢¿ù±º°ìµ±¥¸¥ç¥Ê¥´ー¥ë¥É¡¢ÎÓËÜ·ÃÈþ»Ò¡¢»°±º¤Á¤Ò¤í¡Ê1/16¤Î¤ß½Ð±é¡Ë¡¢ÁêÇÏ¸÷¡Ê1/17¤Î¤ß½Ð±é¡ËµþÃ«¾½Ìé¡¢Ä¹Ã«ÀîÅù¡¢Ê¡»Î¸¼£¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ ºî¡¡À¤ÎÉ·¼±é½Ð¡¡»°¾åÍÛ±Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¼Ô¡¡ÅÄ¸ý¿¿Íý»Ò·àÃæ²Îºî¶Ê¡¡koyomiÊÔ¶Ê¡¡¿¹ÏÆÀÄ¶õÉñÂæ´ÆÆÄ¡¡»°ÄÅÅÄ¤Ê¤Ä¤ß¾ÈÌÀ¡¡È«»³À»²»¶Á¡¡¾®Ìº½áÆàÈþ½Ñ¡¡¼¬ÉÄÀµ¼ù¡¡ÀëÅÁÈþ½Ñ¡¡Ã®ÂôÍ¥¹á³¨²èÄó¶¡¡¡°¤Éôß·¡¡À©ºî¡¡ÃÓÅÄÉ÷¸«¡¦¿ù±º°ìµ±¡¡Äó·È¡¡NPOË¡¿Í·à¾ìÁÏÂ¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¿ºÂ¡¦¹â±ß»û¡¡¶¦ºÅ¡¡homeÀ©ºî°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡¡NPOË¡¿Í¤Ý¤³¤Ý¤³¥¯¥é¥Ö¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë ¡¦1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ä19:30 A¡¦1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ä19:30 B¡¦1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ä14:00 A ¡¿ 19:30 A¡¡¡¦1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ä19:30 C¡¦1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ä14:00 C ¡¿ 18:00 A¡¦1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ä14:00 B¡ÊA¡¦B¡¦C¥Áー¥à¤´¤È¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¢¨³«¾ì¤Ï¡¢³«±é¤Î30Ê¬Á°¤Ç¤¹¡£¢¨¾å±é»þ´Ö¡§Ìó80Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Î£Á¡ÏÅìµþ¤ê¤ó¤´ ver.¡Î£Â¡ÏÄÅ·Ú¤ê¤ó¤´ ver.¡Î£Ã¡Ï¤ê¤ó¤´¤Î²Ö ver.¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â Á°Çä¡§5,000±ßU-25¡§3,500±ß ¢¨ÅöÆüÍ×¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¹â¹»À¸°Ê²¼¡§1,500±ß ¢¨ÅöÆüÍ×¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
