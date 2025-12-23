株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、新年を祝う「干支薯蕷饅頭 午 」（1個194円(税込)・常温販売・数量限定）を2025年12月28日(日)～2025年1月3日(土)までの期間限定で亀屋万年堂直販店舗(東京・神奈川17店舗)にて販売いたします。もちもちとした山芋生地で北海道産小豆を使用したこしあんを包み蒸しあげ、2026年の干支の「午」を模した可愛らしい薯蕷饅頭です。商品詳細WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1730698303-323535&p=1&ca=4

商品詳細

【商品名】干支薯蕷饅頭 午【販売価格】1個 194円(税込)【特定原材料(8品目)】特定原材料8品目を含まない【カロリー】1個あたり127㎉ 【販売期間】12月28日(日)～1月3日(土)【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）17店舗 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

干支薯蕷饅頭とセットでおめでたいお多福を表現した「福笑い」もおすすめです。【商品名】福笑い【販売価格】1個 194円(税込)【特定原材料(8品目)】特定原材料8品目を含まない【カロリー】1個あたり128㎉ 【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）17店舗【販売期間】12月28日(日)～1月3日(土)

※1月1日(木)は旗の台店・東急プラザ蒲田店は休業します。

年末年始のご挨拶に最適な新春和菓子

お世話になった方へ、おめでたい装いの新春和菓子で年末年始のご挨拶はいかがでしょうか。ご贈答にも最適なおめでたい迎春パッケージの虎焼もご用意しております。

【商品名】迎春黒糖虎焼【商品説明】ミネラル豊富な沖縄県産の黒糖と香川県産の和三盆糖蜜を使用しこだわりの製法で虎模様に焼き上げた生地に、白州名水を使用し北海道産小豆を丁寧に炊き上げた粒あんをはさみました。【販売価格】1個 162円(税込)【販売期間】12月25日(木)～2025年1月4日(日)頃【特定原材料(8品目)】小麦・卵【カロリー】1個あたり179kcal【商品名】迎春バター虎焼【商品説明】しっとりとやわらかく虎模様に焼き上げた生地に、北海道産小豆を使用した粒あんと、北海道産バターに沖縄の海水塩を入れた塩味の効いたバタークリームをはさみました。【販売価格】1個 162円(税込)【販売期間】12月25日(木)～2025年1月4日(日)頃【特定原材料(8品目)】乳・小麦・卵【カロリー】1個あたり244kcal

年末年始のご挨拶や帰省の手土産に最適な迎春セットも登場

亀屋万年堂の人気NO.1ナボナと華やかな迎春菓子を詰合せた新年のご挨拶やお手土産に最適なセットも期間限定でご用意しております。【商品名】迎春彩菓10個入【商品内容】ナボナ（チーズ・ゴールドパイン）/ ふっくら福笑み(こしあん・ミルクあん) / 迎春黒糖虎焼 / 迎春バター虎焼 / 花びら餅 / 干支薯蕷饅頭 午 / 福笑い【価格】1箱 2, 140円(税込)【販売期間】12月28日(日)～1月3日(土) 亀屋万年堂直販17店舗は年内休まず営業いたします。1月1日(木)は旗の台店と東急プラザ蒲田店を除く15店舗は時間を短縮して営業をしております。ぜひお近くの亀屋万年堂までお越しください。

※全店、12月31日(水)・1月1日(木)～1月3日(土)は時間を短縮して営業いたします。※2025年12月23日(火)現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

会社概要

【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川17店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

https://www.navona.co.jp/about/