全国のホテル・リゾート・温泉施設に導入が広がるサウナブランド「kokolo sauna(R)(ココロサウナ、※1)」のチラー水風呂「Hagoromo1(ハゴロモワン)」シリーズが、累計導入台数50台を突破しました。

高い冷却性能と洗練されたデザイン性がホテル・リゾート業界で高く評価され、同市場で急速にシェアを拡大しています。2023年11月の発売開始からわずか2年での達成となりました。





「カトープレジャーグループ」や「リブ・マックス」など業界大手リゾート企業への採用事例も相次ぎ、サウナブームの中で本物志向の《ととのい体験》を提供する高品質アイテムとして存在感を示しています。





(※1) 運営：INSIGHT WORKS株式会社、本社：横浜市、代表：堀 雄太





「Hagoromo1」シリーズの導入施設マップ。全国のホテル・リゾートで導入が進んでいる





■国内リゾートで進む導入、高品質水風呂が全国へ浸透■

●カトープレジャーグループへの導入

近年のサウナブームを背景に、宿泊施設でもサウナ付き客室や温浴設備の充実がトレンドになる中、「Hagoromo1」シリーズは全国各地の温泉リゾートやホテルを中心に累計導入台数が50台を突破しました。

2025年10月には国内有数のリゾート運営会社・カトープレジャーグループが静岡県の「伊豆高原 赤沢温泉郷」にバレルサウナと合わせて「Hagoromo1t」を導入。





カトープレジャーグループの「伊豆高原 赤沢温泉郷」に導入された「Hagoromo1t」





●リブ・マックスへの導入

またリブ・マックスのホテル・リゾートでは、ホテルリブマックス赤坂GRANDE(東京都)、リブマックスリゾート伊豆大川(静岡県)、リブマックスリゾート越後湯沢(新潟県)、リブマックスリゾート加賀山代(石川県)、天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM梅田EAST(大阪府)、リブマックスリゾート夕日ヶ浦木津温泉(京都府)※2、天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM姫路駅南(兵庫県)、ホテルリブマックスPREMIUM広島(広島県)※2、リブマックス アムス・カンナリゾートヴィラ(沖縄県)など、次々に導入が進んでいます。





天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM梅田EASTに導入された「Hagoromo1s」





これらの採用はkokolo sauna製品の「品質、安全性、集客力」を証明するものです。

(※2)は2025年12月導入予定





「Hagoromo1」シリーズの導入施設一覧表





■競合にない≪シングル(水温1桁台)≫の冷却性能と洗練デザイン■

●ホテル・リゾートが選ぶ3つの理由





1｜シングル水温(10℃以下)の安定維持

プロ仕様の高品質チラーにより3℃～40℃の幅広い温度設定が可能で、外気温が高い季節でも、安定して10℃未満の「シングル水温」を実現します。





2｜清潔な水質と安全性

オゾンによる除菌・ろ過機能を備え、常に清潔でまろやかな水質を保ちます。公衆浴場法の水質基準もクリアした衛生的な水風呂です。





3｜空間価値を高めるミニマルデザイン

ゴム製の「1n」を除き、「Hagoromo1」シリーズは、バスタブ・チラーともにフレームにはレッドシダーを採用。宿泊施設・スパの空間になじむスタイリッシュな外観で「体験価値の底上げ」に寄与します。





これらの理由から、単なる設備ではなく、

《集客力を持つウェルネス体験》としての水風呂として導入が進んでいます。





カラリト五島列島の「Colorit Sauna」に導入された「Hagoromo1」

京都・舞鶴の複合商業施設「atick」の「海の見える絶景サウナ」に導入された「Hagoromo1t」

大分県の温泉施設「別府鉄輪温泉やまなみの湯」に導入された「Hagoromo1」





■製品ラインナップ■

Hagoromo1シリーズのラインナップです。いずれのタイプにも高性能チラーが付属します。





Hagoromo1シリーズの製品ラインナップ

空気で膨らむゴム製水桶が特徴の「Hagoromo1n」





■温冷交代浴ブーム 美容・健康意識から「水風呂の質」に注目集まる■

近年、サウナ文化の成熟に伴い、「温冷交代浴」の人気が急上昇。

TVやSNSで取り上げられ、若年層・女性層の利用者も拡大しています。





特に水風呂は「冷やすだけ」の設備から、以下のように積極的なウェルネス価値を提供する存在へ進化しています。





●美容効果

・毛穴の引き締め

・肌のキメ改善

・血行促進によるくすみ対策





●健康・回復効果

・疲労物質の除去を促す

・足腰の張り・炎症を抑えるアイシング効果

・交感神経の調整によるメンタルケア





こうした効果を得るためには、「安定した水温」「衛生性」「快適な設計」が必須条件。

その基準を満たす水風呂として、「Hagoromo1」シリーズが高く支持されています。





ココロサウナ(R)公式アンバサダーの東京五輪代表・競泳選手の砂間敬太さん





■kokolo sauna(R)代表 堀 雄太コメント■

この度、「Hagoromo1」シリーズが全国のホテル・リゾートに導入され、累計導入台数が50台を突破したことを大変嬉しく思います。高品質な水風呂として現場の皆様に評価いただき、サウナ体験の差別化や施設価値向上に貢献できていることは当社の誇りです。





これからも「人の心と体を豊かにする」というブランドコンセプトのもと、製品クオリティとサービス体制の一層の充実を図り、全国のお客様に最高のととのい体験をご提供してまいります。









【会社概要】

社名 ： INSIGHT WORKS株式会社(kokolo sauna運営)

代表者 ： 代表取締役 堀 雄太

所在地 ： 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目

設立 ： 2017年1月20日

事業内容： サウナ製品の企画・販売、許認可認証代行

企業URL ： https://insightworks.co.jp/









【本件に関するお問い合わせ先】

kokolo sauna本部(INSIGHT WORKS株式会社内)

TEL ： 045-517-1330(代表：堀)

E-Mail： info@kokolosauna.com

URL ： https://kokolosauna.com/