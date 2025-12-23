世界の教育分野における仮想現実市場の展望：年平均成長率27.2％で成長し、2030年までに730億ドル規模へ
教育分野における仮想現実市場レポートは、世界市場の構造、パフォーマンス動向、長期的な見通しを明確に示す包括的な分析を提供しています。本調査では、2020年から2025年までの過去期間における市場動向を検証するとともに、2025年から2030年までの予測、さらに2035年予測までの長期見通しを提示しています。市場評価はすべての地域を対象としており、各地域における主要国の詳細な分析も含まれています。
2025年における世界の教育分野における仮想現実市場規模は約221億5,630万ドルと評価され、2020年以降、年平均成長率（CAGR）28.9％という力強い成長を示しています。同市場は、2025年の221億5,630万ドルから2030年には738億360万ドルへ拡大し、期間中のCAGRは27.2％と予測されています。2030年以降も成長基調は維持され、年平均成長率25.1％で推移し、2035年には2,257億4,510万ドルに達すると見込まれています。
教育分野における仮想現実市場で事業を展開する主要企業は、競争力を強化するために多様な戦略的取り組みを進めています。中でも重要な戦略の一つが、業務能力の強化および拡張を目的とした新製品の投入です。
レポートの全体像はこちらからご覧いただけます：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/virtual-reality-in-education-global-market-report
新たな成長機会を最大限に活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、教育分野における仮想現実関連企業に対し、提供内容のさらなる拡充と高度化を推奨しています。具体的には、仮想実験、三次元シミュレーション、キャリア志向の学習コンテンツを統合した没入型の拡張現実および仮想現実対応の理工系教育ラボの導入が挙げられます。また、ヘッドセット、カリキュラム連動型教材、教育機関全体での導入を組み合わせた仮想現実対応スマート教室の展開も推奨されています。さらに、産業、輸送、職場環境を再現する仮想現実モジュールを活用した安全・規制トレーニング分野への進出、没入型トレーニングプログラムの迅速な開発、カスタマイズ、拡張を可能にする人工知能搭載の仮想現実コンテンツ制作プラットフォームの採用、学生と教育者が円滑に多人数参加できる管理型デバイスエコシステムを備えた協働型仮想現実学習プラットフォームの構築と提供が重要な成長戦略として示されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337720&id=bodyimage1】
教育分野における仮想現実とは：市場概要
教育分野における仮想現実とは、学習者が三次元コンテンツと相互作用できる没入型のコンピューター生成環境を教育目的で活用することを指します。仮想現実用ヘッドセット、コントローラー、対話型ソフトウェアを使用することで、学生は現実に近いシミュレーション、仮想実験室、歴史的環境、複雑な科学プロセスなどを完全没入型のデジタル空間で体験できます。教育分野における仮想現実の主な目的は、学習への関与度を高め、理解力を向上させ、体験的学習を促進することで学習成果を向上させることです。
教育分野における仮想現実は、没入型、体験型、またはシミュレーションを重視する学習が求められる場面で特に有効です。科学、医学、工学、歴史、地理など、可視化や双方向性が有効な分野で幅広く活用されています。複雑または抽象的な概念の理解促進、仮想実験の実施、訓練目的での現実環境の再現、仮想教室における協働学習の実現などにおいて高い効果を発揮します。利用環境は、学校の教室や実験室、企業研修施設、さらに遠隔学習や自宅学習環境にまで及んでいます。
これらの知見をさらに詳しくご覧になりたい方は、無料の限定サンプルレポートをご請求ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=5611&type=smp
世界の教育分野における仮想現実市場の主要企業
2024年において、上位10社が世界の教育分野における仮想現実市場全体の12.21％を占めました。最大手はメタ・プラットフォームズ（リアリティ・ラボ）で、市場シェアは2.77％でした。その他の主要企業には、アルファベット（グーグル）、レノボ、マイクロソフト、ソニーグループ、エクスプ・ワールド・テクノロジーズ、サムスン電子、エイチティーシー、ラブスター、イーオン・リアリティが含まれます。
お客様の具体的なニーズに合わせた分析をご希望の方は、カスタマイズ調査サービスをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=5611&type=smp
配信元企業：The Business research company
2025年における世界の教育分野における仮想現実市場規模は約221億5,630万ドルと評価され、2020年以降、年平均成長率（CAGR）28.9％という力強い成長を示しています。同市場は、2025年の221億5,630万ドルから2030年には738億360万ドルへ拡大し、期間中のCAGRは27.2％と予測されています。2030年以降も成長基調は維持され、年平均成長率25.1％で推移し、2035年には2,257億4,510万ドルに達すると見込まれています。
教育分野における仮想現実市場で事業を展開する主要企業は、競争力を強化するために多様な戦略的取り組みを進めています。中でも重要な戦略の一つが、業務能力の強化および拡張を目的とした新製品の投入です。
レポートの全体像はこちらからご覧いただけます：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/virtual-reality-in-education-global-market-report
新たな成長機会を最大限に活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、教育分野における仮想現実関連企業に対し、提供内容のさらなる拡充と高度化を推奨しています。具体的には、仮想実験、三次元シミュレーション、キャリア志向の学習コンテンツを統合した没入型の拡張現実および仮想現実対応の理工系教育ラボの導入が挙げられます。また、ヘッドセット、カリキュラム連動型教材、教育機関全体での導入を組み合わせた仮想現実対応スマート教室の展開も推奨されています。さらに、産業、輸送、職場環境を再現する仮想現実モジュールを活用した安全・規制トレーニング分野への進出、没入型トレーニングプログラムの迅速な開発、カスタマイズ、拡張を可能にする人工知能搭載の仮想現実コンテンツ制作プラットフォームの採用、学生と教育者が円滑に多人数参加できる管理型デバイスエコシステムを備えた協働型仮想現実学習プラットフォームの構築と提供が重要な成長戦略として示されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337720&id=bodyimage1】
教育分野における仮想現実とは：市場概要
教育分野における仮想現実とは、学習者が三次元コンテンツと相互作用できる没入型のコンピューター生成環境を教育目的で活用することを指します。仮想現実用ヘッドセット、コントローラー、対話型ソフトウェアを使用することで、学生は現実に近いシミュレーション、仮想実験室、歴史的環境、複雑な科学プロセスなどを完全没入型のデジタル空間で体験できます。教育分野における仮想現実の主な目的は、学習への関与度を高め、理解力を向上させ、体験的学習を促進することで学習成果を向上させることです。
教育分野における仮想現実は、没入型、体験型、またはシミュレーションを重視する学習が求められる場面で特に有効です。科学、医学、工学、歴史、地理など、可視化や双方向性が有効な分野で幅広く活用されています。複雑または抽象的な概念の理解促進、仮想実験の実施、訓練目的での現実環境の再現、仮想教室における協働学習の実現などにおいて高い効果を発揮します。利用環境は、学校の教室や実験室、企業研修施設、さらに遠隔学習や自宅学習環境にまで及んでいます。
これらの知見をさらに詳しくご覧になりたい方は、無料の限定サンプルレポートをご請求ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=5611&type=smp
世界の教育分野における仮想現実市場の主要企業
2024年において、上位10社が世界の教育分野における仮想現実市場全体の12.21％を占めました。最大手はメタ・プラットフォームズ（リアリティ・ラボ）で、市場シェアは2.77％でした。その他の主要企業には、アルファベット（グーグル）、レノボ、マイクロソフト、ソニーグループ、エクスプ・ワールド・テクノロジーズ、サムスン電子、エイチティーシー、ラブスター、イーオン・リアリティが含まれます。
お客様の具体的なニーズに合わせた分析をご希望の方は、カスタマイズ調査サービスをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=5611&type=smp
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ