日本バーチャルリアリティ市場は没入型デジタル拡張を遂げ、ゲームやヘルスケア分野の牽引により年平均成長率15.82％で堅調に拡大し、2033年までに44億7000万米ドルに達する見込みである
日本バーチャルリアリティ市場は、2024年の11億9,000万米ドルから2033年には44億7,000万米ドル規模へ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）15.82％という高い成長が見込まれています。この成長は、エンターテインメント、医療、教育、産業用途など多様な分野でのVR技術の導入拡大を背景としています。
仮想現実（VR）は、コンピューターによって生成された仮想環境や体験を提供する技術であり、ユーザーは現実に近い没入型の体験を得ることができます。一般的に、ユーザーは視覚および聴覚を覆うヘッドマウントディスプレイ（HMD）を装着し、現実空間から切り離されたデジタル環境へと没入します。VRシステムは、視覚や聴覚といった感覚刺激を高度に再現することで、脳に仮想空間を現実として認識させることを目的としており、ヘッドセットには頭部の動きを検知し仮想環境に即時反映させるセンサーが搭載されています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因：VR機器の入手可能性と価格競争力の向上
VRデバイスの入手性が向上したことにより、日本ではより幅広い消費者層がVR技術にアクセスできる環境が整いつつあります。従来、VRは高価格帯であったことから、アーリーアダプターや限定的な用途にとどまっていましたが、製造技術の進展、量産効果、ならびにメーカー間の競争激化により、価格が抑えられた製品が市場に投入されるようになりました。
こうしたアクセシビリティの向上は、日本バーチャルリアリティ市場の成長を大きく後押ししています。現在の市場では、ハイエンドVRヘッドセットに加え、スマートフォンを活用した低価格帯のVRソリューションまで、幅広い製品ラインアップが提供されています。例えば、2022年9月時点において、ByteDance社のNeo3 Link VRヘッドセットは日本市場で49,280円（約344米ドル）で販売されており、競合製品と比較して手頃な価格帯に位置付けられています。このような価格と機能の多様化は、消費者の選択肢を広げ、市場全体の裾野拡大に寄与しています。
また、商業用途や新技術への関心が高いアーリーアダプター層は、VR技術の初期普及を支える重要な役割を果たしており、その採用実績がさらなる市場拡大の起点となっています。
市場成長を抑制する要因：VR機器の過剰使用による健康面の懸念
一方で、VR技術の利用拡大に伴い、健康面への影響が懸念材料として浮上しています。特に、ゲームやeスポーツ分野におけるVRヘッドセットの長時間使用は、めまい、吐き気、眼精疲労、集中力低下、視覚・聴覚への負担といった症状を引き起こす可能性があります。
こうした健康リスクを受け、多くのメーカーはVRヘッドセットの連続使用時間を30分以内に制限するよう注意喚起を行っています。VR体験では、視覚的には遠方にあるように見える対象物を、実際には数センチ先のディスプレイ上で見続けるため、脳と身体の感覚にズレが生じやすく、いわゆる「サイバーシックネス」を引き起こす要因となります。
これらの健康上の課題は、VRアプリケーションの利用拡大や長時間活用を制限する可能性があり、日本のバーチャルリアリティ市場の成長に対して一定の抑制要因となることが考えられます。
