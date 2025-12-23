株式会社トミザワが展開する 「トミーバイクパーキング」が、足立区に3カ所目、東京都へ92カ所目の出店となる屋内タイプのバイクパーキングを新たにオープン！!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を中心に、トランクルーム事業やバイク駐車場事業まで幅広く展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島 隆）が運営する、月極バイク駐車場 「トミーバイクパーキング（https://tomybikepark.com/）」 は出店を拡大、124カ所目となる新たなバイクパーキングを12月23日（火）にオープンいたします。今回の出店で、東京都では92カ所目の出店となります。
今回は足立区東綾瀬、東京メトロ千代田線綾瀬駅と北綾瀬駅間の東綾瀬高架下に出店。
東綾瀬は、JR常磐線、東京メトロ千代田線の綾瀬駅からも近く、緑豊かな公園や便利な商業施設が揃い、特に子育て世帯から単身者まで幅広い層が快適に暮らせる、バランスの取れた住みやすい街と評判です。
出店する駐車場は屋内タイプで大切なバイクを風雨から守り、さらに盗難やいたずらのリスクを大幅に減らすことが出来ます。車室も4サイズご用意、大型バイクにも対応します。
バイク専用の月極駐車場の需要は、都市部や賃貸マンションが多い地域を中心に高まっています。
首都圏では年々バイク専用の駐車場の供給は増えていますが、まだまだ数が不足している状況です。
新しくバイクを購入された方はもちろん、近隣でバイクパーキングをお探しの方は、この機会にぜひ「トミーバイクパーキング」をご利用ください。
【土地の有効活用をお考えの皆様へ】
狭い土地や変形地であっても、バイク月極駐車場としての活用が可能です。バイク1台を駐車できるスペースがあれば、そこから収益を生み出せます。自販機を設置するより手軽で確実です。住宅脇の空きスペースなどのデッドスペースの活用などにお困りの方、眠っているスペースがあればご何時でもお気軽にご相談ください。
【 新規オープン 】
・ トミーバイクパーキング東綾瀬公園1（12/23open）
・住所：東京都足立区谷中1-16 -6向い高架下
・車室サイズ、台数、料金
（1） 特大タイプ 150cm x 300cm（車室数：1台） 19,800円（税込）
（2） 大タイプ 120cm x 230cm（車室数：10台）16,500円（税込）
（3） 中タイプ 100cm x 230cm（車室数：9台） 14,300円（税込）
（4） 小タイプ 100cm x 190cm（車室数：3台） 11,000円（税込）
・設備・駐車タイプ：屋内タイプ
※詳細については、株式会社トミザワ（0120-86-8585／9:00-17:00 日祝除く）にお問合せください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337645&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337645&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337645&id=bodyimage4】
■ トミーバイクパーキングについて
株式会社トミザワが、関東エリアを中心に1,000台以上の駐車スペースで展開する、“敷金・礼金・更新料0円” の月極バイクパーキング。原付から大型バイクまでサイズに合わせたパーキングに、屋内、屋外、ガレージ、コンテナなど様々なタイプをご用意。さらに、セキュリティの導入やロッカー、洗車スペース、電源コンセントなどを設置したタイプもラインナップするなど、時代に合ったバイクパーキングのあり方を日々追求しています。
展開エリア： 全124カ所（東京：92カ所、千葉：19カ所、神奈川：13カ所）
公式ホームページ： https://tomybikepark.com/
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
